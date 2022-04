Bons plans : les meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 euros du moment

Rate this post

Chaque mois, les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs d’accès à Internet proposent de diverses promotions pour leurs offres de télécommunication. Autrement dit, c’est une belle opportunité de souscrire à un forfait mobile chez un tout nouveau prestataire. Cela vous permet également de trouver un moyen de faire des économies. Nous avons donc établi une liste des meilleures formules du moment, à moins de 10 euros.

Prixtel : 140 Go pour moins de 10 €

Commençons par l’opérateur Prixtel, qui est connu pour sa formule flexible sous le réseau 4G de SFR. Cette fois-ci, il cible les très gros consommateurs de data avec un abonnement doté de 140 Go à 9,99 € par mois. Le prix s’élèvera à 15,99 € au bout d’une année. Pour profiter de ce tarif exceptionnel, il vous reste encore quelques jours, car la promotion prendra fin le 19 avril 2022. Sans engagement de durée, résilier votre contrat à tout moment demeure possible.

Le partage de connexion est acceptable. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, ce forfait peut facilement faire fonction de votre ligne fixe. Vous bénéficiez de 20 Go d’Internet à utiliser depuis l’Europe et les DOM. En plus de cela, cette offre propose des appels, SMS, et MMS illimités en France, Europe, et les DOM.

Le géant du Prixtel constitue donc une formule complète à profiter, si vous voulez une maxi data sans faire exploser votre portefeuille.

Cdiscount Mobile : 140 Go à 9,99 €

Cdiscount Mobile est un MNVO se basant sur les antennes de Bouygues Telecom. Il propose actuellement une série limitée à prix réduit, embarquant 140 Go. La redevance mensuelle est de 9,99 € puis 15,99 € au-delà de 12 mois. Comme le forfait est sans engagements, vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment. Cette promotion s’expirera le 19 avril 2022, ne tardez plus à vous inscrire !

En plus des 140 Go consommables en France métropolitaine, vous bénéficiez des appels, SMS, et MMS illimités en France. Si vous êtes dans l’obligation de vous déplacer en Europe ou dans les DOM, ne vous inquiétez pas. Votre offre vous accompagne avec une enveloppe accordée de 15 Go, des appels téléphoniques, des SMS et des MMS sans limites.

Une même formule embarque une couverture de 80 Go de données mobiles. Son tarif mensuel est de 6,99 €, puis 12,99 € après 12 mois. Celle-ci est une solution idéale pour ceux qui utilisent moins de datas.

Coriolis Telecom : disposez de 100 Go à partir de 8,99 €

Chez Coriolis Telecom, le forfait Brio Liberté 100 Go en 4G/4G+ est à 8,99 € par mois, au lieu de 18,99 €. Ce prix reste valable pendant les 12 premiers mois. Cette offre vous permet de téléphoner sans limites vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM/COM. Les SMS et les MMS sont également illimités depuis et vers les zones précitées.

En outre, l’opérateur vous octroie 13 Go de connexion Internet utilisable depuis l’Union européenne et les DOM/COM. La promotion se termine le 19 avril 2022. Vous avez largement du temps pour changer votre forfait mobile en appliquant cette formule de Coriolis Telecom. Il faut noter que cet opérateur se base sur les antennes de SFR.

NRJ Mobile : Profitez de 90 Go au prix de 7,99 €

NRJ Mobile propose l’un des meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 euros. Il profite de la qualité du réseau de Bouygues Télécom. Sa série limitée vous attribue 90 Go pour 7,99 € mensuellement, puis 14,99 € au bout d’une année. Fait intéressant, la formule est sans engagement requis, ce qui signifie que vous pouvez résilier votre abonnement à toute heure.

Pour cette formule, vous bénéficiez d’une belle couverture Internet de 90 Go à consommer en France métropolitaine. Une enveloppe de 10 Go dédiée est disponible pour tout usage depuis l’Union européenne et les DOM. Cela inclut 30 destinations en Europe dont 27 pays se situent dans l’UE, en Islande, Liechtenstein, Norvège. 8 destinations sont dans les DOM.

Étant une offre complète, vous avez également droit à des appels, SMS, et MMS illimités en France métropolitaine. Cette excellente promotion sera valide jusqu’au 20 avril 2022 à minuit, pour les nouveaux clients de l’opérateur. La carte SIM est acquise à 10 €.

Réglo Mobile : bénéficiez de 60 Go à 9,95 €

Le pack Réglo mobile est tout aussi intéressant, avec sa belle enveloppe de 60 Go. L’opérateur fonctionne sur les antennes de SFR, ce qui garantit une bonne qualité de réseau. Cet abonnement téléphonique sans engagement de durée a un prix fixe de 9,95 euros.

Si vous souscrivez à cette offre, vous bénéficierez d’appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. En plus de 60 Go en France, ce MNVO vous allouera 5 Go lors de vos déplacements en Europe ou dans les DOM. À partir de ces mêmes zones, ce forfait comprend une heure de communication, 100 SMS et 10 MMS.

Il est bon de savoir que vous pouvez choisir entre un forfait bloqué rechargeable ou un forfait non bloqué. La promotion s’expirera le 20 avril 2022.

Auchan Télécom : 60 Go à 8,99 €

En matière de forfaits promotionnels, Auchan Telecom fait rarement les choses à moitié. L’opérateur propose actuellement un forfait 60 Go commercialisé au prix mensuel de 8,99 €, pas seulement la première année. Cette offre est valable jusqu’au 20 avril 2022 (inclus).

Voici trois bonnes raisons de souscrire au forfait 60 Go d’Auchan Telecom :

Enveloppe de données intéressantes,

Sans engagement requis,

Performances du réseau Bouygues Telecom.

Cette formule comporte également des appels, SMS, et MMS illimités en métropole, en plus de la couverture de 60 Go. Elle est d’ailleurs largement suffisante pour types d’utilisation : surfer sur le Web, ou pour regarder des films, séries sur Netflix. Si vous vous déplacez fréquemment en Europe ou dans les DOM, vous bénéficiez de 8 Go de datas mobiles.

Conclusion

Au cours d’une année, il y a des périodes plus ou moins favorables pour changer de forfait mobile. Ce Weekend fait assurément partie des occasions à ne pas rater. Quelle que soit votre offre, tous les opérateurs sont segmentés pour plaire à tous les types de profil. Que vous soyez un petit, moyen ou grand consommateur de données, vous trouverez toujours ce que vous cherchez.