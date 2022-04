OnePlus Ace : date de lancement confirmée pour le 21 avril 2022

Rate this post

Le OnePlus Ace est désormais officiel, après avoir subi des jours de rumeurs et fuites. OnePlus vient d’annoncer que le téléphone sera présenté en Chine le 21 avril. Parallèlement à cette date de sortie, la marque a également partagé une image de l’Ace. Celle-ci correspond au rendu du OnePlus 10R, et à une photo promotionnelle accidentellement publiée par Amazon.

Un design ressemblant au modèle OnePlus 10R

Le calendrier de lancement de la firme chinoise semble bien chargé pour ce mois d’avril. Il organise un événement en Inde le 28 avril. Elle dévoilera deux smartphones ainsi qu’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Aujourd’hui, elle confirme qu’elle présentera le OnePlus Ace sur le marché chinois le 21 avril.

Ce téléphone serait susceptible d’arriver en dehors de la Chine sous un autre nom. Selon plusieurs rapports, il pourrait s’agir du OnePlus 10R. Le dernier teaser montre également que ces deux modèles auront une apparence presque identique.

L’arrière de l’appareil arbore une conception à double texture. Celle-ci est rayée d’un côté, tandis que l’autre côté adopte une finition lisse. L’image fait penser à une coque en plastique, mais nous pouvons nous tromper. Nous espérons que le constructeur opterait pour une finition en grès et en métal. En outre, la société a officiellement dévoilé le design du OnePlus Ace en noir et en bleu.

Une version rebaptisée du Realme GT Neo 3 ?

Les rendus suggèrent que le téléphone comportera un système à trois caméras au dos, qui sera soutenu par un flash LED. Celui-ci mérite une mention spéciale, car il a une ressemblance au module photo du Realme GT Neo 3. Cela corrobore les spéculations disant qu’Ace est une déclinaison remaquillée de ce dernier.

Il est sans aucun doute étrange qu’une entreprise essaie de copier une autre, si étroitement. Sachez que Oppo, Realme, et OnePlus appartiennent tous à BBK Electronics. Cela conduit donc à un partage de la technologie, de la recherche, mais également de la conception.

Jusqu’à présent, nous savons peu de choses au sujet du OnePlus Ace. Selon le fabricant chinois, il embarquera une puce de MediaTek, qui serait probablement le Dimensity 8100. En outre, il supporterait une solution de charge rapide de 150W, empruntée au Realme GT Neo 3.

Conclusion

En dehors de la conception et de la technologie de charge rapide, les détails sur OnePlus Ace restent très vagues. Nous devons donc nous montrer patients et attendre l’événement pour en découvrir davantage. Tous ces rendus nous laissent penser que le OnePlus 10R et l’Ace soient les mêmes avec des noms différents sur des marchés distincts.