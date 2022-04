Rate this post

OnePlus vient tout juste de présenter son nouveau smartphone de la gamme Ace sur le marché chinois. Appartenant au même groupe BBK Electronic, le constructeur mobile s’est inspiré du modèle Realme GT Neo 3 de la marque Realme pour la conception de son appareil. Le OnePlus Ace semble prometteur pour un téléphone abordable.

Un Dimensity 8100 Max et une charge rapide de 150W

Le OnePlus Ace arbore un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD+. La dalle peut afficher un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sur la façade, elle loge une caméra frontale de 16 MP pour les selfies. Au dos, le téléphone adopte une configuration à triples capteurs avec un grand-angle de 50 MP. Ce dernier s’associe à un ultra large de 8 MP et à un objectif macro de 2 MP.

Ce smartphone fonctionne avec le SoC Dimensity 8100 Max gravé en 5 nm. Selon MediaTek, cette puce se concentre davantage sur l’optimisation des performances gaming et sur l’efficacité énergétique. Côté mémoire, le OnePlus Ace dispose de 8/12 Go de RAM et d’une espace intégrée allant jusqu’à 512 Go.

En ce qui concerne l’autonomie, une batterie de 4 500 mAh alimente l’ensemble du téléphone. Celle-ci supporte une charge rapide de 150W mettant 5 min pour se charger à 50 %. Selon le fabricant, cet accumulateur est capable de conserver 80 % de sa santé même après 1600 cycles d’alimentation (équivaux à 4 ans).

Prix et date de disponibilité

Le OnePlus Ace exploite l’interface ColorOS 12.1 de la marque, basé sur Android 12. Ce smartphone sera disponible sur le marché chinois à partir de 26 avril 2022. Il se présente sous deux options de couleurs : le noir et le bleu. Son prix de lancement se révèle comme suit :

8 +128 Go : 2 499 yuans,

8 +256 Go : 2 699 yuans,

12 +512 Go : 3 499 yuans.

D’après les fuites, le OnePlus 10R 5G proposerait les mêmes caractéristiques que l’Ace. Ce dernier sera probablement une variante chinoise du prochain produit de milieu de gamme avec un nom différent à l’international. Nous en saurons davantage lors de l’événement en Inde qui aura lieu le 28 avril 2022.

Conclusion

Le OnePlus Ace ressemble, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, au Realme GT Neo 3. Étant également une version remaniée de ce dernier, le OnePlus 10R 5G partage presque les mêmes caractéristiques à l’Ace. Cela nous fait donc penser que cette variante chinoise débarquera dans d’autres pays sous un nom différents.