Pendant un certain temps, le OnePlus 10 restait très discret, mettant l’attention des médias sur son grand frère. Ce dernier s’agit de OnePlus 10 Pro qui est lancé en Chine au début de cette année. Il a ensuite rejoint l’Europe, notamment la France en mars. Selon OnLeaks, OnePlus travaille actuellement sur le modèle standard de sa série 10.

Un SoC de Qualcomm ou de MediaTek ?

En collaboration avec le site indien Digit, ils ont publié une prétendue fiche technique de cette variante. Notre informateur pense que le OnePlus 10 serait plus puissant que la version Pro. Il disposerait d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD+. Cela parait logique pour un téléphone haut de gamme. La dalle afficherait un taux de rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO 2.0.

En termes de choix du processeur, le constructeur chinois pourrait opter pour la puce Snapdragon 8 Gen 1 Plus de Qualcomm. Il est fort probable qu’il se pencherait sur le Dimensity 9000 de MediaTek. Quoi qu’il en soit, le SoC s’associerait à une mémoire vive de 8/12 Go. Côté stockage, ce smartphone offrirait une espace interne de 128/256 Go pour sauvegarder vos données personnelles.

Ce téléphone s’équiperait d’une configuration à triples caméras. Celle-ci se composerait d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 16 MP et d’un objectif macro de 2 MP. L’appareil photo pour les selfies serait de 32 MP.

Une solution de charge rapide de 150W pour le OnePlus 10

OnLeaks a également révélé que le OnePlus 10 serait différent du modèle Pro en matière de charge rapide. D’après cette source, cet appareil profiterait de la vitesse de charge 150 W qui vient d’être lancée sur le nouveau OnePlus Ace en Chine. Nous ignorons pour le moment s’il sera compatible avec une charge rapide sans fil. Une batterie de 4 800 mAh alimenterait l’ensemble du téléphone.

Steeve Hemmerstoffer nous indique que cette déclinaison serait le premier smartphone haut de gamme de la marque à omettre le Alert Slider. Cette fonctionnalité se trouve dans toutes les autres références.

Le prix reste un détail à mentionner plus tard quand nous en aurons plus d’informations. Nous espérons que la firme proposerait un modèle compétitif avec des produits phares abordables comme le Google Pixel 6 vendu à 600 $. En revanche, sa date de lancement serait dans la seconde moitié de 2022.

Conclusion

Le OnePlus 10 Pro vient de quitter la Chine pour rejoindre le reste du monde. Le célèbre OnLeaks partage tous les détails concernant le très attendu, le OnePlus 10. Pour l’instant, nous manquons d’informations sur la date exacte du lancement sur le marché chinois. Il en est de même pour son déploiement sur l’échelle internationale.