Le Pixel 6a ne bénéficierait-il pas du Motion Mode du Pixel 6 ?

Rate this post

Le Pixel 6, le vaisseau amiral de Google, partagera en grande partie son matériel avec le Pixel 6a. Suite à un extrait de code aperçu récemment, une fonction demeurera probablement absente. Le smartphone ne prendrait pas en charge la capacité de photographier des objets en mouvement, la « Motion Mode ».

Exclusion de « Bluejay »

Un mode de caméra se pointe avec la sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, le « Motion Mode ». Cette fonction peut prendre plusieurs photos en même temps et les assembler avec l’apprentissage automatique. Cela engendre un flou de mouvement à l’arrière- plan de l’image. Cette option pourrait se trouver absente sur le prochain Pixel 6a. D’après les fuites, ce dernier devrait se présenter comme le smartphone de milieu de gamme de Google pour 2022.

Cet extrait de code se trouve découvert par Kuba Worjciechowsk et corroboré par Rahman Mishaal. La construction du code exclut les appareils avec le nom de code « bluejay », le nom de code du Pixel 6a. La raison de cette probable exclusion de cette fonction s’avère simple à deviner. Le smartphone se trouverait donc incompatible avec Motion Mode. Cela suggèrerait l’utilisation par Google d’un bloc photo différent pour le Pixel 6a.

Même processeur, mais un bloc photo différent

Le Google Pixel 6a devrait jouir du processeur Tensor. Cette puce fournirait également les Pixel 6, ou aussi le Pixel 6 Pro, le vaisseau amiral de la série. L’appareil photo s’avèrerait différent, le Pixel 6a pourrait reprendre la caméra principale du Pixel 5a, le IMX363. Ce dernier date de 2016, il se trouverait trop limité pour recevoir une fonction comme le Motion Mode. Le capteur ultra-large pourrait jouir toutefois d’une amélioration notable.

Le Motion Mode propose d’autres fonctions légèrement différentes sur les Pixel 6 et 6 Pro. Cela se nomme Action Pan et Long Exposure. Action Pan copie l’effet d’une prise de vue panoramique afin de flouter l’arrière- plan. Quant à Long Exposure, elle floute le sujet en mouvement et ne retouche pas les autres scènes. Le Google Pixel 6a pourrait donc se priver de ces fonctions intéressantes.

Jusqu’ici, cela deviendrait présomptueux d’énoncer précisément la date de sortie de la gamme Pixel 6. La firme de Mountain View risquerait d’apporter des informations lors du Google I/O au mois de mai 2022. D’après les rumeurs, le lancement de l’appareil se trouverait imminent. Un internaute aurait déjà repéré l’étui du smartphone.

Conclusion

Le Pixel 6a utiliserait donc un bloc photo différent des autres Pixel 6. Ce dernier pourrait toutefois devenir un des meilleurs de sa catégorie grâce à l’algorithme performant de Google. Nous pensons également à un appareil puissant avec l’utilisation du même SoC Tensor que les Pixel 6.