Le Google Pixel 6 et sa variante Pro constituent en fait des modèles haut de gamme, ne s’adressant pas à tout le monde. Cependant, certaines sources font allusion à l’arrivée d’un appareil plus abordable, le Pixel 6a. En effet, il est fréquemment présent sur la toile ces derniers temps, laissant fuiter son apparence ainsi que ses caractéristiques.

Un design ressemblant au Google Pixel 6

Une source inconnue a récemment divulgué une image laissant voir la boîte de vente au détail de Pixel 6a. Ainsi, nous avons pu nous faire une idée de son apparence. À en croire l’image sur la prétendue boîte, le nouveau smartphone de la firme de Mountain View arborerait un design similaire au Pixel 6, et pas au Pixel 5a ni au 4a.

Cet emballage nous montre également une configuration photo familière et emblématique de la série Google Pixel 6. Celle-ci proposerait un dos brillant avec des côtés arrondis. Cependant, si nous analysons bien l’image, nous verrons un contour en forme de pastille. Il semble abriter deux capteurs et un flash LED.

Comparé à sa version haut de gamme, son module de caméra comporterait probablement moins d’éléments. D’un côté, le microphone et l’autofocus laser ont disparu. Étant la variante plus abordable, cela paraît compréhensible.

Le Pixel 6a lors de l’événement Google I/O ?

Les autres spéculations à propos du Pixel 6a incluent un écran OLED de 6,2 pouces, une compatibilité au réseau 5G, et une batterie de 5 000 mAh. Ses deux capteurs pourraient être développés en collaboration avec Sony. Ainsi, il s’agirait d’une caméra Sony IMX363 de 12,2 MP et d’un capteur Sony IMX355 de 12 MP.

Les rumeurs veulent également qu’il utilise une puce Tensor de Google, qui s’associerait à une mémoire vive de 6 Go, comme son aîné. Le smartphone fonctionnerait avec le système d’exploitation Android 12, à sa sortie. Après le 5a en 2021, le Pixel 6a serait la prochaine entrée de la firme dans sa gamme de produits abordable.

Google devrait lancer le 6a lors de sa conférence I/O en mai 2022. Cependant, l’informateur Jon Prosser affirme que l’expédition vers le marché mondial aura lieu plus tard, notamment en juillet.

Conclusion

L’événement I/O 2022 de la firme de Mountain View se tiendra le 11 et 12 mai. Selon les rumeurs, la conférence consistera à présenter sa nouvelle surcouche maison, l’Android 13 et quelques nouveaux appareils. En effet, ceux-ci pourraient inclure le Pixel 6a et une montre connectée. Par ailleurs, ce récent rendu semble confirmer les précédentes rumeurs concernant le design du modèle 6a.