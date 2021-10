Rate this post

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro en précommande

Les nouveaux smartphones de Google sont actuellement disponibles en précommande du 19 au 27 octobre 2021. La sortie officielle sera le 28 octobre pour la France. En attendant, revoyons les caractéristiques et les prix du Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Pixel 6 : caractéristiques et prix

Le design du Pixel 6 se démarque déjà avec le bloc photo remarquable sur son dos. Le constructeur a mis l’accent sur cette ligne avec la couleur noire, à la façon d’une bande. Ce bloc photo est d’ailleurs un sujet de discussion en raison de sa protubérance (3 mm de plus par rapport à la coque). Certains trouvent original, d’autres n’apprécieront tout simplement pas.

Les dimensions du Pixel 6 sont de 158,6 x 74,8 x 8,9 cm, avec 207 grammes sur la balance. Le smartphone aura une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, avec une protection Gorilla Glass Victus à l’avant et Gorilla Glass 6 pour le dos. Nous retrouvons un écran OLED FHD+ de 6,4 pouces, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le format présent est de 20:9.

L’appareil photo sera composé de deux capteurs :

Un module principal de 50 MP (GN1 de Samsung, f/1,85), avec zoom haute résolution x7. Il permet un enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde.

Un module ultra grand-angle de 12 MP (IMX386 de Sony, f/2,2).

Le capteur frontal est de 8 MP (84°, f/2,0) permettant un enregistrement vidéo en 4K.

Le processeur intégré est le nouveau Google Tensor gravé en 5 nm de Google, en collaboration avec Samsung. Cela offrirait un gain de performance 80 % par rapport à la puce du Pixel 5 (Snapdragon 765G). Le Pixel 6 aura une configuration unique avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, non extensible.

La batterie aura une capacité de 4614 mAh, compatible avec une recharge rapide de 30W. Les coloris disponibles pour la France seront le Noir Carbone et le Gris Océan. Le prix de lancement est de 649 € dans l’Hexagone, un tarif situé entre le haut de gamme et le milieu de gamme.

Pixel 6 Pro : caractéristiques et prix

La version Pro du Pixel 6 proposera plus de performances. Le design des deux smartphones est identique, mais le Pixel 6 Pro sera plus grand avec une dalle de 6,7 pouces (format 19,5:9). Cet écran AMOLED aura une résolution QHD+, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz adaptatif.

Un écran plus grand dit des dimensions plus grandes. Nous avons donc un smartphone de 163,98+ x 75,9 x 8,9 cm pour un poids de 210 grammes. Ce poids et ces dimensions s’expliquent également par l’ajout d’un troisième capteur sur le bloc photo.

L’appareil du Pixel 6 Pro embarque les mêmes capteurs que sur la version standard. Mais l’objectif supplémentaire fait la différence. Il s’agit d’un téléobjectif périscopique de 48 MP (IMX586 de Sony), permettant un zoom optique x4 et un zoom haute résolution x20. Pour le capteur frontal, le Pixel 6 Pro bénéficie d’un objectif IMX663 (Sony) de 12 MP (94°, f/2,2).

La puce sera également le Google Tensor à 5 nm, couplée avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide de 30W supportera la configuration.

Le prix annoncé pour le lancement est de 899 € pour la France. Un seul coloris sera disponible pour la version Pro : le Noir Carbone. Lors de la précommande sur Google Store, Fnac/Darty, Boulanger, Orange, Bouygues Telecom ou SFR, vous recevrez un casque Bose Headphones 700 (299,99 €) avec 3 mois d’abonnements à YouTube Premium et Google One.

Conclusion

Les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro se vendent déjà comme des petits pains. Certains distributeurs annoncent même la rupture de stock et attendraient 2022 pour remplir les rayons. Ces nouveaux modèles seront livrés sans le boitier de chargeur, à l’image d’Apple et de Samsung, pour minimiser les déchets électroniques.