Qualcomm : 4 nouveaux processeurs annoncés

Qualcomm fait partie des fournisseurs de puces sur le marché des smartphones et des appareils mobiles avec MediaTek. À la veille de la fin d’année 2021, le constructeur annonce la sortie de 4 nouvelles puces.

Une série de puces pour les appareils entrée et moyen de gamme

Le dernier processeur de chez Qualcomm était le Snapdragon 888+. Une puce haut de gamme qui sera bientôt remplacée par le fameux Snapdragon 898. Pour rappel, le Xiaomi 12 sera le premier smartphone à sortir avec ce SoC.

Qualcomm fait cette annonce pour les Snapdragon séries 400, 600 et 700. Il s’agit donc des puces pour les smartphones plus abordables. Le constructeur annonce une augmentation de la performance de ses produits, tout en restant économique sur le coût des composants. Cela permettra d’améliorer les performances des smartphones de la catégorie ciblée.

Le lancement des nouvelles puces s’effectuera en une seule fois. Les 4 puces sont donc le Snapdragon 778G Plus 5G, le 695 5G, le 480 Plus 5G et le 680 4G. L’objectif est de relancer les gammes de prix concernés en améliorant les performances et en augmentant les fonctionnalités disponibles.

Les marques ont déjà annoncé leurs intérêts sur les nouvelles puces de Qualcomm. Il s’agit de HMD Global (Nokia), Xiaomi, Vivo, Motorola, Honor et Oppo. Les autres constructeurs restent encore silencieux à cette annonce.

Les améliorations et le 5G au rendez-vous

Qualcomm renouvelle sa gamme de puces en insérant la compatibilité de la 5G. Il s’agit probablement d’une réponse à l’intérêt croissant sur le réseau 5G. Cela permettra également de répandre l’usage de cette technologie sur tous les smartphones à venir.

En effet, les appareils d’entrée et de milieu de gamme sont accessibles au grand public. En intégrant cette compatibilité à ses puces abordables, Qualcomm compte populariser l’utilisation du réseau 5G. La prochaine génération de processeur compte bien appliquer ce point.

Le Snapdragon 778G Plus 5G sera le successeur du 778G . Les performances en jeu et en IA seront optimisées. Cela améliorera également le traitement photo et vidéo des appareils équipés.

sera le successeur du . Les performances en jeu et en IA seront optimisées. Cela améliorera également le traitement photo et vidéo des appareils équipés. Le Snapdragon 695 5G sera le remplaçant du 690. Il a pour atout la compatibilité aux ondes 5G millimétriques et sub-6GHz. Les performances graphiques présentent une amélioration de 30 %, et une vitesse de traitement de 15 % en plus pour le processeur.

sera le remplaçant du 690. Il a pour atout la compatibilité aux ondes millimétriques et sub-6GHz. Les performances graphiques présentent une amélioration de 30 %, et une vitesse de traitement de 15 % en pour le processeur. Le Snapdragon 680 Plus 4G aura une gravure en 6 nm pour augmenter l’efficacité de la puce.

aura une gravure en 6 nm pour augmenter l’efficacité de la puce. Le Snapdragon480 Plus 5G sera évidemment le plus abordable des 4. Cependant, nous n’avons presque aucune information à ce sujet, sauf l’amélioration des performances de ce dernier.

Conclusion

Qualcomm se prépare déjà pour la saison 2022 en lançant sur le marché 4 nouvelles puces. Cela a pour objectif de proposer aux constructeurs des processeurs améliorés pour les appareils sortant l’année prochaine.