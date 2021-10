Rate this post

Les caractéristiques folles du prochain Redmi Note 11 Pro

Le milieu de gamme Note de Redmi a pour tradition de fournir un smartphone proposant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Le nouveau Redmi Note 11 compte bien respecter le code en avançant une fiche encore plus ambitieuse que ses prédécesseurs.

Le Redmi Note 11

Récemment, nous avons écrit sur les possibles caractéristiques des deux versions du prochain Redmi Note 11. La version standard et la version Pro annonçaient déjà du lourd sur les performances. Mais cette fois, nous avons la confirmation sur certains détails des smartphones.

Le Redmi Note 11 embarquera donc un écran LCD (IPS) de 6,5 pouces en FHD+. La dalle sera rafraichie à 120 Hz, ce qui devient de plus en plus courant pour les smartphones de cette catégorie. Le processeur sera une puce MediaTek Dimensity 810, avec 4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM de type LPDDR4x. La mémoire de stockage sera de 128 Go ou de 256 Go.

Les configurations disponibles seraient donc le 4 +128 Go, le 6 +128 Go, le 8 +128 Go et le 8 +256 Go. Nous ne savons pas encore laquelle de ces déclinaisons va être disponible sur le marché européen.

Nous devrons retrouver un capteur de 50 MP comme objectif principal pour la photographie. Les caractéristiques des autres capteurs restent toutefois incertaines jusque-là. La batterie de la version standard aura une capacité de 5000 mAh.

La différence avec celle de la version Pro se trouve dans la puissance de charge compatible. En effet, le Redmi Note 11 fonctionnerait avec la charge rapide de 33W. Nous ferons remarquer que le Redmi Note 10 avait la même capacité sur le sol européen, mais avait une puissance de 67W en Chine. Nous attendons encore la confirmation à ce sujet.

Un Redmi Note 11 Pro avec des spécificités haut de gamme

La version Pro serait un petit monstre de puissance. La première confirmation concerne la charge de 120W. Xiaomi équipera donc le Redmi Note 11 Pro d’une technologie disponible uniquement pour un smartphone haut de gamme : l’HyperCharge 120W. 20 minutes suffiraient à recharger complètement la batterie de 5000 mAh.

L’autre point à aborder concerne la photographie. Xiaomi compte améliorer le capteur de son smartphone en proposant un module de 108 MP. Rien de bien nouveau, sauf dans les technologies compatibles.

En effet, les rumeurs annoncent la présence d’un grossissement numérique plus net. Pour cela, le constructeur permettrait à son objectif d’obtenir un pixel de 2,1 µm. Cela aura pour effet d’améliorer grandement la luminosité de la photo, mais aussi d’obtenir des images ayant une définition jusqu’à 12000×9000.

La technologie Dual ISO serait également de la partie pour améliorer les photos nocturnes. Les scènes de nuit seront donc mieux détaillées. Les rumeurs pencheraient également vers la puce MediaTek Dimensity 920 pour cette version, et non un Snapdragon. Nous devrions avoir un Redmi Note 11 Pro avec 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage.

Conclusion

Le Redmi Note 11 Pro serait le premier smartphone entré/milieu de gamme à posséder la charge à 120W. Avec les autres caractéristiques comme le son JBL de Harman Kadron, Xiaomi met la barre haute pour ses concurrents.