Le Redmi Note 11 Pro 5G et la concurrence

Le OnePlus Nord CE 2 Lite, malgré sa version économique, possèderait des atouts pour concurrencer le Redmi Note 11 Pro 5 G . Lors d’une comparaison des spécifications, le Redmi Note 11 Pro parait meilleur. Cependant, la notation d’un produit dépend également d’autres critères.

Côté prix, le Redmi Note 11 Pro 5G s’avère plus cher comparé aux Redmi Note 11S ou le Redmi Note 10 Pro, sans toutefois apporter des avantages considérables. Nous éliminons par contre Realme 9 Pro. Ce dernier offre des caractéristiques supplémentaires, avec un impact conséquent sur son coût. Le OnePlus Nord CE 2 Lite se présente donc comme le combiné unique, comparable au Redmi Note 11 Pro 5G.

Quant aux caractéristiques, le Redmi Note 10 Pro pourrait encore se mesurer au Redmi Note 11 Pro 5 G. Xiaomi améliore la charge rapide à 67W et la connectivité 5G grâce au SoC Qualcomm Snapdragon 695. Le constructeur y apporte la technologie de refroidissement liquide et l’interface MIUI 13 lors de l’achat. Le design se trouve aussi retouché, avec son coloris unique Atlantic Blue et le cadre plat du smartphone.

Cependant, le prix et l’absence de la caméra télémacro de 5 MP avec autofocus dévalorise ce produit. De plus, le Redmi Note 10 Pro affichait un coût relativement économique l’année précédente. La nouvelle version Note 11 Pro 5G représente finalement un modèle répétitif. Sauf si, les habitudes de Xiaomi l’amènent à stopper la production du Redmi Note 10 Pro, dès la sortie du Note 11 Pro 5 G.

Le OnePlus Nord 2 CE face au Redmi

Le OnePlus Nord CE 2 Lite sortirait bientôt. Il évince déjà Redmi Note 10 Pro si, comme mentionné plus haut, Xiaomi arrête la production de ce dernier. Le OnePlus Nord CE 2 Lite prend donc l’avantage de sa présence de longue durée sur le marché. Nous pouvons l’imaginer tel un concurrent réel du Redmi Note 11 Pro 5G.

Le Nord CE 2 Lite verrait le jour avec le même chipset Qualcomm Snapdragon 695 utilisé pour le Redmi. De plus, il serait fourni avec OxygenOS 12 basé sur Android 12. Le Note 11 Pro 5G utilise le MIUI 13 basé sur Android 11. Les deux appareils adoptent la même batterie de 5 000 mAh, mais le modèle de Xiaomi perd en avantage avec sa charge rapide de 33W seulement. Un autre inconvénient se situe sur l’absence de caméra ultra-large.

Dans divers marchés, les consommateurs considèrent OnePlus comme un flagship killer réputé face à Xiaomi et ses produits abordables.

Conclusion

Le récapitulatif des atouts et des faiblesses respectifs du Nord CE 2 Lite et Note 11 Pro, permet de réaliser la concurrence possible entre les 2 smartphones. En effet, le Nord CE 2 Lite, une fois sorti, constituerait l’adversaire approprié du Note 11 Pro 5 G.