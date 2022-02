Rate this post

Comment le Moto G Stylus se positionne-t-il dans la gamme intermédiaire ?

Motorola construit le Moto G Stylus avec des caractéristiques moyennes, pour le lancer dans la gamme intermédiaire. Cela implique un prix moyen sur le marché. Nous vous expliquons pourquoi ce smartphone rejoint effectivement le milieu de gamme.

Le G Stylus sortirait en février 2020 avec Android 10. Une mise à jour augmente le système d’exploitation en Android 11 en 2022. Au mois de janvier de cette année, des rumeurs rapportent la limite de la prochaine mise à niveau vers Android 12, à une seule. Cela comprend 2 ans de mise à jour de sécurité bimensuelle. Les lancements se dérouleraient en Europe et en Amérique du Nord uniquement. La firme arrive à garder secret le planning de sa sortie dans les autres régions.

Motorola produit régulièrement des smartphones. Le constructeur crée des appareils pour toutes les gammes et les catégories de prix. Généralement, le fabricant ajoute des éléments privilégiés, sur un appareil de milieu de gamme, pour le transformer en un outil de qualité supérieure. Cela s’avère le cas pour sa ligne de smartphones G Stylus. Motorola place sur le téléphone, un stylet semblable à celui de Samsung. Cela augmente d’un coup sa notoriété.

Quels sont les caractéristiques et le prix du Motorola Moto G Stylus ?

La face avant du Moto G Stylus se doterait d’un écran LCD IPS full HD de 6,8 pouces. Le taux de rafraîchissement de ce dernier atteindrait 90 Hz, avec une résolution de 2460 x 1080. L’appareil tournerait grâce à un processeur lancé au mois de juillet 2021. Il s’agit du Mediatek Helio G88, un SoC de 64 bits avec 8 cœurs, et un GPU Mali-G52. La puissance de la batterie offre 5 000 mAh, la mémoire vive à 6 Go. La capacité de stockage de 128 Go se trouve extensible avec une carte microSD.

Comme le nom du Moto G stylus le laisse présager, il embarque un stylet qui se range à l’intérieur du smartphone. Le dos du Moto G Stylus s’ornera d’un triple objectif avec la possibilité de la caméra ultra-large embarquée pour la macrophotographie. La caméra primaire atteindra 50 MP, la seconde de 8 MP et le capteur de profondeur 2 MP. Vous pourriez choisir parmi deux coloris : le Metallic Rose et le Twilight Blue. Notons également l’existence d’une prise casque de 3,5 mm.

Le prix du smartphone affichera 299,99 dollars en précommande chez Best Buy, Walmart, Amazon.com et Motorola.com. Cela équivaut à peu près à 262 euros. Par ailleurs, Consumer Cellulair et Cricket vendront aussi le Moto G Stylus dans les prochains mois.

Conclusion

Expérimenté dans la construction de différentes gammes de téléphones, Motorola sait comment adapter les éléments, pour créer un produit pour chaque budget. Avec le Moto G Stylus, le constructeur s’adresse à la clientèle adepte des smartphones du milieu de gamme.