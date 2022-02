Rate this post

Les smartphones prévus le 16 février 2022

Realme annonce le lancement des Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+ sur Twitter. Comme à son habitude, la conférence s’organisera en ligne. Le constructeur choisit la date du 16 février pour le réaliser.

Dans les semaines à venir, l’entreprise programme les lancements de divers de ses appareils. Outre les deux versions de Realme 9 Pro, nous attendons aussi le Realme 9 5G. La FCC vient effectivement de dévoiler quelques détails au sujet de ce dernier. Aussi, nous espérons impatiemment la venue du Realme GT2 Pro. La présentation du bon nombre d’entre eux se déroulerait pendant le Mobile World Congress. Toutefois, parmi ces produits, certains sortiront bien avant cette conférence.

Au début de janvier, un leaker révélait déjà l’arrivée des 2 smartphones en France pour le mois de février. La surprise de sortir les Realme 9 Pro et 9 Pro + avant le congrès se trouvait alors déjà compromise. Dans le but de bénéficier du temps pour les précommandes, l’idée de la société d’avancer le lancement pourrait porter ses fruits. Notons le nombre conséquent de fuites à propos de ces 2 modèles, contrairement à celui de Realme 9 classique.

Voilà pourquoi, le constructeur décide de confirmer la présentation de la version Pro et Pro+ pour le 16 février prochain. Les médias habituels se chargeront de publier en ligne la conférence de presse. La marque réservera aussi un moment pour parler des spécificités des Realme 9 Pro.

Les caractéristiques des Realme 9 Pro et 9 Pro +

Les rumeurs indiquent le processeur utilisé et la connectivité des 2 smartphones. Il s’agirait du SoC Mediatek Dimensity 810 et 920. Les 2 appareils pourraient ainsi jouir de la connexion 5G. Aussi, ils adoptent des caractéristiques spécifiques. La première concerne l’un des coloris. Ce dernier possède la particularité de pouvoir changer de couleur à la lumière. Ensuite, l’objectif principal de l’appareil se constitue d’un IMX766, un capteur de 50MP, réputé chez Oppo pour le Reno 6 Pro et le Find X3 Pro.

L’affirmation du leaker Onleaks laisserait supposer une fiche technique bien étoffée pour le Realme 9 Pro+. L’écran s’offre un AMOLED de 6,43 pouces en définition Full HD+. Le dos du smartphone se pare de trois objectifs : Le fameux IMX766 en principal, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un troisième capteur de 2 MP. La caméra frontale propose 16 MP. Quant à la batterie, elle délivrerait 5 000 mAh et supporterait une charge rapide de 67W.

En revanche, la fiche technique de la version Pro paraîtrait bien moins pourvue. De plus, les tarifs et les détails sur les configurations devront attendre l’annonce officielle du 16 février.

Conclusion

Le constructeur organisera le 16 février 2022, le lancement en ligne du Realme 09 Pro et 9 Pro+. Les fuites apportent déjà différents détails sur ces deux appareils. Toutefois, les informations recueillies s’avèrent incomplètes pour pouvoir choisir entre ces deux smartphones.