Les 13 meilleurs gestionnaires de mots de passe pour Android

Nous vous proposons 13 des meilleurs gestionnaires de mots de passe pour Android. Utiliser un outil pour gérer vos différents codes d’accès, assure la sécurité de vos comptes. En effet, cela vous protège des piratages et vous évite de devoir mémoriser vos codes. Diverses applications proposent leur service sur Playstore. Elles peuvent se trouver gratuites ou payantes. Nous avons sélectionné treize des options les plus pratiques, pour vous aider à choisir la vôtre.

Les gestionnaires de mots de passe gratuites

Notre énumération commence par les gestionnaires, avec des bases utilisables gratuitement. Cela pour vous familiariser avec les fonctionnalités primordiales.

Bitwarden avec ses options variées

Son objectif consiste à rendre la sécurité accessible à tous, sans aucun paiement. Le nombre de mots de passe demeure illimité, tout comme le nombre d’appareils sur lesquels vous souhaitez les utiliser. Une société de sécurité externalisée aurait procédé à l’audit de Bitwarden en 2020. Les résultats affichent une fiabilité sans vulnérabilité exploitable de l’application. Bitwarden apporte également l’avantage du « open-source ».

L’application autorise le déverrouillage biométrique. Grâce à l’API (Application Programming Interface), une fois enregistré, le remplissage du code peut s’exécuter automatiquement sur Android. Aussi, la sécurité peut s’assurer via 2 FA (2 Factor Authentification). Un plus sur Bitwarden réside sur la possibilité d’héberger le gestionnaire sur votre propre serveur.

Payer la somme de 10 dollars (8,75 euros environ) par an vous permet d’accéder à la version prémium. Elle comprend en plus :

1 Go de stockage pour vos fichiers cryptés.

Une assistance pour la gestion de vos codes à usage unique OTP (One-Time Password)

Un accès et une assistance prioritaire.

Pour 40 dollars (34,95 euros environ), vous pouvez profiter du plan familial et pouvez partager vos mots de passe avec six personnes.

MYKI et Microsoft Authenticator misent sur les synchronisations diverses

Au lieu d’utiliser le cloud, MYKI synchronise vos mots de passe entre vos appareils. Le risque devient nul pour un piratage en ligne. Seule une personne avec l’accès à l’un de vos appareils pourrait voler vos informations.

Quant à Microsoft Authenticator, elle constituait une application 2FA, mais elle devient entièrement un gestionnaire de mots de passe. Elle peut se synchroniser avec Microsoft Edge ou une extension de Chrome, quand vous vous connectez avec votre compte Microsoft. Elle vous permet aussi de vous connecter sans mot de passe, à votre compte Microsoft. Microsoft s’intéresse particulièrement aux entreprises et prend toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité du produit.

Ces deux gestionnaires fonctionnent également par remplissage automatique d’Android et prennent en charge le déverrouillage biométrique. Ils peuvent stocker vos codes OTP, vos moyens de paiement et vos notes sécurisées. Vous pouvez partager vos mots de passe avec différentes personnes.

Zoho Vault cible les entreprises et avantage les particuliers

Zoho se spécialise dans les services de bureautique en ligne, pour les entreprises. La société propose également un gestionnaire de mots de passe. Elle conçoit un produit spécifique pour les entreprises. Cela concerne les boîtes où les employés doivent se partager des mots de passe entre eux. Les plans payants s’avèrent nécessaires uniquement pour les entreprises et les familles. Vous déboursez 1 dollar (0,90 euro environ) par mois et par personne pour cette version.

Cette entreprise propose un niveau gratuit pour les particuliers, avec des fonctionnalités très complètes. Vous pouvez détenir un nombre illimité de mots de passe et de notes et accéder à votre coffre-fort à partir de divers appareils. L’enregistrement des secrets 2FA reste possible, et vous pouvez y ajouter des fichiers et des documents.

Zoho dédie une grande partie de ses efforts aux entreprises, et prend différentes mesures pour garantir la sécurité de son produit. La société se soucie beaucoup de la satisfaction des clients de la version avec un paiement requis. Toutefois, cela avantage aussi les utilisateurs du plan gratuit.

Google fournit un gestionnaire dès la création de votre compte

La solution préinstallée de Google vous assigne automatiquement un gestionnaire de mots de passe. Ce dernier se trouve déjà sur votre téléphone, intégré dès le début à Chrome, et également disponible sur iOS. Toutefois, la gestion des mots de passe déjà utilisés demeure relativement compliquée.

Sur Android, vous aurez à parcourir votre paramètre système, puis rechercher « service de remplissage automatique » pour retirer la sélection Google. Vous devrez ensuite appuyer sur l’icône d’engrenage pour afficher vos mots de passe, adresses et méthodes de paiement. Les informations d’identification peuvent aussi se mémoriser sur passwords.google.com ou dans les paramètres de votre compte Google.

KeePass propose un open source local

KeePass, fonctionne aussi comme open source. Il reste local et exempt de traqueurs. Vous pouvez par contre sauvegarder votre base de données sur un cloud de votre choix si besoin. La configuration du gestionnaire sur différents appareils demeure compliquée. Vous pouvez choisir entre diverses applications Android, mais KeePassDX semble présenter l’une des meilleures alternatives.

Une fois que vous aurez pris en main le gestionnaire, cet outil pourrait représenter l’un des services les plus fiables sur le marché. Si vous avez besoin d’un service multiplateforme pour les ordinateurs de bureau, vous pouvez recourir à KeePassXC. Cette version spécifique demeure compatible avec KeePass pour Android.

Les solutions payantes

Si les options offertes avec les gestionnaires gratuites vous semblent incomplètes, vous pourrez piocher dans la liste de versions payantes.

1Password prône le maximum de sécurité

1Password répond généralement à vos attentes d’un bon gestionnaire de mots de passe. En effet, outre le fait de générer et stocker des mots de passe, il peut enregistrer également des informations sur les cartes de crédit. Sa compatibilité avec l’API Autofill d’Android vous permettra de compléter vos informations sur votre smartphone. 1Password peut aussi fonctionner sur un ordinateur de bureau à l’aide de modules complémentaires.

1Password propose en plus la mise en sécurité de vos documents sensibles, comme vos déclarations de revenus. Pour parfaire la sécurité, il propose une authentification 2FA et un mode voyage. Ce dernier supprime les fichiers délicats au passage des frontières. Enfin, une assistance personnalisée se trouve disponible.

Le coût du forfait atteint 36 dollars (31,45 euros environ) l’année pour les utilisateurs individuels, ou de 60 dollars (52,41 euros environ) l’année pour les familles de cinq personnes. De plus, un essai de 14 jours reste disponible.

SafeInCloud : un unique paiement valide à vie

Les abonnements causent parfois des frustrations pour les utilisateurs. Beaucoup préfèrent payer en une seule fois, et ce, sans aucune condition. SafeInCloud offre tout cela. Un accès individuel à vie coûte 3,99 dollars (3,50 euros environ), ou un accès familial à 7,99 dollars (6,99 euros environ).

Vous pouvez utiliser l’application sur vos smartphones Android ou votre ordinateur de bureau, sans payer plus. En effet, SafeInCloud se trouve indépendant d’Android et d’iOS, et les applications de bureau s’avèrent gratuites sur macOS et Windows. Notons le remplissage automatique dans les navigateurs Chrome, Firefox, Edge Opera et Yandex.

Dashlane et Lastpass : une fiabilité vieille de plus de 15 ans

Ces deux gestionnaires reçoivent souvent des appréciations négatives, mais restent toutefois bien efficaces, et surtout dotés de plusieurs années d’expérience.

Si vous utilisez seulement 1 appareil, Dashlane vous offre la gratuité. Par contre, le nombre de mots de passe stockés se limitera à 50. Afin d’obtenir un stockage illimité, il vous faut débourser 40 dollars (34,95 euros environ) pour jouir de l’option Prémium. Toutefois, ce coût assez élevé propose des fonctionnalités absentes chez les autres de cette liste, en l’occurrence un VPN. Le « Dark Web Monitoring » aussi semble intéressant. Il vous avertira si vos informations se trouvent dans un site peu fréquentable.

Lastpass limite le compte gratuit, à l’usage d’un type d’appareil uniquement, soit mobile, soit votre ordinateur de bureau. Avec le forfait Prémium, vous aurez à payer 36 dollars (environ 31,46 euros) par an pour une personne et 48 dollars (environ 41,94 euros) pour une famille de 2 à 6 personnes. Ce plan tarifaire comprend le stockage et l’utilisation de vos mots de passe sur divers appareils.

Vous pouvez aussi donner l’accès à un code individuel ou l’ensemble de votre compte à différents utilisateurs. Enfin, vous pouvez utiliser l’option « multifacteurs avancés »

Enpass enregistre automatiquement vos mots de passe sur vos appareils.

Enpass se diffère un peu des gestionnaires de mots de passe retenus dans cette liste. Le nombre d’identifiants stockés se limite à 10 pour jouir d’une gratuité. Si cela reste insuffisant, le choix d’abonnement s’offre à vous. Vos mots de passe se stockent par défaut sur votre appareil. Par contre, vous pouvez les synchroniser avec le service cloud de votre choix.

À part cela, Enpass fonctionne comme les autres gestionnaires de mots de passe. Depuis 2019, il monétise son abonnement. Cela coûte maintenant 24 dollars (20,98 euros environ) par an pour un abonnement individuel, et 48 dollars (41,94 euros environ) pour un groupe de 6 personnes maximum. Le plus intéressant se nomme la licence à vie : elle se négocie à 80 dollars (environ 69,89 euros).

RoboForm s’installe sur tous vos appareils

Malgré presque 22 ans sur le marché, RoboForm reste discret, mais continue d’évoluer. Ses fonctionnalités concurrencent facilement ceux des autres gestionnaires de mots de passe. Multiplateforme, vous pouvez opter pour l’application RoboForm sur mobile et PC. En complément, vous pouvez même l’utiliser avec des extensions de navigateur, si vous ressentez des difficultés avec les applications.

RoboForm se procure gratuitement avec les fonctionnalités de base, comme des connexions et des remplissages Web illimités. Si vous voulez synchroniser vos codes d’accès sur plusieurs appareils ou activer l’authentification à deux facteurs, nous vous recommandons un abonnement. Toutefois, la possibilité d’utiliser le logiciel gratuitement reste un avantage. Même si vous envisagez de payer, vous pouvez profiter d’un essai de 30 jours.

Cet essai gratuit pour tester le plan Everywhere se trouve riche en fonctionnalités. Cela revient à 23,88 dollars (20,87 euros) par an. RoboForm propose aussi des forfaits familiaux avec un coût de 47,75 dollars (41,72 euros environ). Cette offre vous permet de partager le compte. Enfin, le coût des plans tarifaires professionnels dépend des services complémentaires souhaités de votre entreprise. Toutefois, cette dernière bénéficiera d’un gestionnaire unique pour tous les mots de passe.

Keeper: toutes les fonctionnalités gratuites sur 1 appareil

Les avantages offerts par Keeper ressemblent à ceux de 1Password et de Dashlane. Entre autres : la compatibilité avec API Autofill, le stockage des fichiers, l’accès d’urgence, « BreachWatch ». Le prix parait également attractif, de 35 dollars (30,58 euros environ) par an pour les particuliers et 75 dollars (65,52 euros environ) pour le familial.

Par contre, il propose une offre plus chère pour une messagerie sécurisée et un stockage cloud.

L’utilisation de Keeper reste gratuite pour un seul appareil, mais si vous préférez synchroniser vos mots de passe sur tous vos appareils, vous devrez payer un abonnement.

Conclusion

Les gestionnaires de mots de passe fonctionnent à la base, de la même manière. Ils permettent de créer et stocker les mots de passe, puis les enregistrent sur tous vos appareils. Ils se servent de l’API, et permettent la prise en charge du déverrouillage biométrique, avec 256 bits. Finalement, les critères de choix se reposent sur les tarifs proposés et les atouts supplémentaires de chacun. Par exemple, le fonctionnement hors ligne de MYKI, le stockage local d’Enpass ou le VPN de Dashlane.