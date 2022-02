Rate this post

8 applications Indies peu connues sur Android

Sur Google Play Store et ses alternatives existent des millions d’applications mobiles en tout genre. Certaines peuvent être inutiles, mais d’autres se montrent pratiques et efficaces. Pour vous, nous avons préparé une liste des applications indépendantes, mais moins connues sur les plateformes.

Comparé à iOs, Android se trouve moins cloisonné. Cette plateforme prend l’habitude de proposer des applications incroyablement uniques. De ce fait, trouver ces dernières sur les plateformes concurrentes semblent difficile. Pour vous donner une petite idée de quelle application s’agit-elle, nous avons concocté pour vous cette liste. Elle contient 8 applications mobiles qui sont disponibles sur les autres plateformes moins connues. N’empêche, ces logiciels offrent des fonctionnalités captivantes et précieuses. Il est fort probable que les amateurs d’Android l’apprécient.

Bromite : le navigateur sans publicités

Bromite concerne un navigateur mobile qui rend obsolète la conception centrée sur la publicité de Chrome. De plus, GNU/GPL v3 édite tous les correctifs avant de les publier. De ce fait, nous pouvons en conclure que l’application est open source. Cet outil permet de bloquer toutes les publicités intégrées. Mais, elle propose également des fonctionnalités basées sur l’amélioration de la confidentialité. Alors, si vous êtes à la recherche d’un tel navigateur, Bromite devrait apparaître sur votre liste.

En bref, Bromite joue le rôle d’un navigateur Android Google free. Il offre les mêmes dispositifs que Chrome pour garder les choses d’une manière plus simple et familière. Cette application se trouve uniquement sur le site officiel de Bromite et sur Page GitHub.

Avantages : gratuit, sans publicité et sans IAP

Squid : prendre des notes et annoter des PDF

Sur Play Store existent de nombreuses applications de prises de notes. Certaines proposent même des notes manuscrites. Mais Squid se distingue en proposant son excellent texte vectoriel. Ce dernier se tient lisible à tous les niveaux de zoom. Ce programme demeure un excellent outil pour les étudiants ou les personnes qui prennent fréquemment des notes manuscrites.

L’application Squid est gratuite, pourtant les utilisateurs peuvent profiter intégralement des fonctionnalités supplémentaires. Cela implique l’importation des fichiers PDF et les arrière-plans de couleur.

Le meilleur moyen de payer pour une application consiste à souscrire un abonnement. Pour Squid, le tarif se révèle abordable pour tout le monde. En effet, l’abonnement mensuel est à moins d’un euro. Mais l’outil se présente tout de même génial en mode gratuit. Il s’avère compatible sur les tablettes et les ChromeBooks. Cependant, il reste une meilleure option pour les étudiants.

Avantages : gratuit, sans publicité. IAP variant de 1 $ à 10 $, soit 0,87 € à 8,74 €

Dolby on : enregistrement audio et musique

Dolby est loin d’être une application d’enregistrement gratuite pour Android. Mais Dolby On fonctionne exactement de la même manière. En effet, elle se montre probablement la meilleure des applications d’enregistrement audio sur la plateforme. Elle connaît un tel succès grâce à son excellent traitement d’audio. Ce dernier prend en charge la réduction du bruit, le dé-essing et le fondu entré/sorti. Elle propose également un égalisateur intégré et un support pour l’audio spatial.

Pour enregistrer un groupe en direct dans un théâtre bruyant, ou pour enregistrer votre prochain discours, Dolby on se révèle la meilleure solution pour vous. De plus, les enregistrements sur cet outil se démarquent par son excellente qualité. L’application Dolby on demeure gratuite. Pour faire un petit test, l’accès reste facile.

Avantage : gratuit, sans publicité et sans IAP.

YouTube Vanced

Certes, Google facilite le chargement des applications mobiles, mais il rend les publicités inévitables. Cela concerne généralement ceux qui utilisent le programme YouTube officiel. YouTube Vanced est un fork bannissant les annonces. Toutefois, il offre la même interface utilisateur que l’application YouTube. Fondamentalement, cet outil se montre une meilleure version de cette dernière, mais sans publicité.

En premier lieu, vous avez à charger YouTube Vanced. Puis, vous êtes dans l’obligation d’installer un programme d’installation. Deux autres applications sont nécessaires pour que l’outil fonctionne normalement. En fait, l’une vous servira à vous connecter. Ce processus demeure loin d’être intuitif, mais le résultat final donne au moins une application pour Android dépourvue des publicités assommantes.

Vous aurez droit à de nombreux extras. Cela porte sur :

Un thème sombre

Le changement de codec

Une résolution forcée. Cela concerne une ouverture vidéo en 360 p.

En effet, YouTube Vanced fonctionne mieux que la plateforme d’origine.

Avantage : gratuit, pas de publicité, et sans IAP.

Caffeine Keep Screen On : maintenir son écran allumé

Caffeine s’avère une meilleure alternative pour tous les utilisateurs de Linux. Ce logiciel garde votre écran allumé pendant un certain temps. La durée dépend entièrement de vos besoins. À l’inverse, Android vous offre un timing de 10 minutes pour garder votre écran éveillé. Ainsi, cette application se révèle efficace pour allumer votre tablette ou smartphone pendant longtemps. Pour cela, vous êtes dispensés d’y appuyer à tout moment.

En fait, l’objectif de Caffeine consiste à maintenir l’écran de votre appareil allumé longtemps. Tout comme sur Linux, elle s’avère utile également sur Android, surtout pour ceux qui aiment lire les livres virtuels. Une fois installée, l’application apparaît sous la forme d’une vignette pour le menu déroulant de la barre d’état.

Avantages : gratuit, pas de publicités et pas de IAP.

Dream by WOMBO

Pour les amateurs de la peintre, Dream by WOMBO est une application idéale. En effet, cet outil vous permet de générer une peinture de votre artiste préférée. D’ailleurs, Dream By WONDO propose un multiple choix d’artistes célèbres. Elle s’avère amusante pour jouer avec.

Vous pouvez même imprimer une image qui vous fascine, pour enfin l’accrocher dans votre chambre ou votre salon. Cette impression peut se faire directement via l’application. Cette dernière se révèle divertissante pour jouer avec des amis ou en famille.

Avantages : gratuit, sans publicité et sans IAP.

NewPipe : visionner des vidéos sans publicité

En réalité, la majorité des gens se lassent tellement des publicités sur YouTube. Si bien qu’il existe une deuxième alternative. Cette dernière offre également une expérience sans annonces. En effet, il s’agit de NewPipe. Elle se trouve sur F-Droid, une plateforme d’application gratuite et open source pour Android.

Ce fork s’avère une bonne référence pour ceux qui n’exploitent pas une bibliothèque Framework de Google. Par exemple, vous utilisez une ROM Android sans recherche Google. Ainsi, même si vous voulez épargner Google de vos informations, vous pouvez tout de même installer YouTube. Cela s’avère une excellente option.

L’application s’avère gratuite et open source. Autre que F-Droid, l’APK demeure disponible également sur son Page GitHub.

Avantages : gratuit, sans pubs, et sans IAP.

Offline Survival Manual

Pour tous les événements en cours et à venir, chacun d’entre nous a déjà fait des recherches sur les compétences de préparation et de survie. À propos, certaines applications mobiles peuvent vous aider. D’ailleurs, Offline Survival Manual se révèle être une bonne option. Cet outil propose un manuel hors ligne couvrant des sujets en tout genre. Il peut s’agit de :

La construction d’un feu

La fabrication d’un abri

Technique de sauvetage en cas d’urgence, etc.

Cette application reste entièrement gratuite. De plus, une connexion internet s’avère inutile, mais votre téléphone a besoin d’autonomie. Ainsi, en cas de catastrophe, vous disposerez d’un guide pratique à portée de main.

Avantages : gratuit, sans publicité, et sans IAP.

Conclusion

Sur Google Play Store et ses alternatives, vous trouvez des millions d’applications mobiles. Parmi celles-ci, nous vous avons trouvé des applications efficaces et pratiques mais moins populaires que les autres. D’autres n’apparaissent même pas dans cette liste. Cela concerne généralement les applications indépendantes.