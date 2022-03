Realme 9 4G : repéré avec un capteur principal de 108 MP

Rate this post

La gamme Realme 9 se compose en fait d’un certain nombre de smartphones. Ceux-ci incluent le Realme 9i 4G, la variante 9 SE 5G, le modèle 9 5G et ses versions 9 Pro et 9 Pro+. Aujourd’hui, des rumeurs circulent sur la toile faisant allusion à une autre déclinaison de la série. Il s’agit du Realme 9 4G qui vient d’apparaître sur le site officiel de marque, selon un rapport.

Un lancement imminent sur le marché indien ?

D’après MySmartPrice, la firme chinoise s’apprête à présenter un nouveau smartphone appartenant à sa gamme 9. Apparemment, le prétendu téléphone s’est révélé sur le site web de Realme Inde. Yogesh Brar a d’ailleurs découvert un produit intitulé Realme 9 4G dans la section des prix des pièces détachées. Il ajoute même dans sa publication que ce téléphone bénéficierait d’un capteur principal de 108 MP.

Un récent rapport sur le prochain appareil du constructeur laissait entendre qu’il adopterait un grand-angle de 108 MP. Cela semble corroborer la révélation de notre informateur Yogesh. Toutefois, cela va à l’encontre des précédentes fuites sur le Realme 9 4G. En effet, ces dernières affirment que cette déclinaison est vue sur de multiples sites de certification avec une caméra primaire de 48 MP. Cependant, ces annonces sont à prendre avec des pincettes.

Par ailleurs, cette apparition sur la page web de la marque insinuerait un lancement en Inde dans un avenir proche.

Autres spécifications présumées

En plus du module principal, les rumeurs présument également que cette variante arbitrait une caméra frontale de 16 MP. Il pourrait afficher un écran de 6,6 pouces. Une batterie de 5 000 mAh supportant une charge rapide de 33W alimenterait l’ensemble de l’appareil. Il proposerait deux lecteurs de carte SIM et serait compatible à la technologie NFC.

Pour ce qui est des performances, les détails s’avèrent flous jusqu’à présent. Cependant, le smartphone se présenterait sous deux variantes équipées de 6 et 8 Go de RAM. Il possèderait un stockage interne de 128 Go. Il arriverait sur le marché avec trois options de coloris captivant comme le Sunburst Gold, le Meteor Black, et le Stargaze White.

Le prix de départ serait à 14 999 Rs (177 euros environ).

Conclusion

Certaines rumeurs supposent que l’appareil ferait ses débuts en Inde au courant du mois prochain. En réalité, le Realme 9 4G a émergé temporairement sur une page d’assistance de la marque. Mais notre informateur a été plus rapide pour repérer à temps les informations. Ainsi, nous avons pu dénicher quelques détails clés du prochain smartphone du constructeur chinois.