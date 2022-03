Rate this post

Jusqu’au 31 mars, il y aura en tout 7 annonces de sorties de smartphones. Apparemment, seuls 2 d’entre eux concernent des appareils flambants neufs. Et le reste de la session se consacrera aux produits entrant sur de nouveaux marchés. De quel modèle s’agit-il ?

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung vient de lancer son nouveau produit de milieu de gamme sur le marché vietnamien. Il s’agit du Galaxy M53 5G présentant un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces. Cette dalle propose une fréquence de 120 Hz. Il s’équipe également d’un chipset Dimensity 900 couplé à 8 Go de RAM.

Sa configuration photo se compose de quatre capteurs de 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Sa caméra frontale est de 32 MP. Il dispose d’un stockage allant de 128 à 256 Go. Une batterie de 5 000 mAh, avec une puissance de charge de 25W, alimente l’ensemble du téléphone. Ce dernier tourne sous ONE UI 4.1 basée sur Android 12.

Poco X4 Pro 5G

Après son apparition sur le marché mondial, le Poco X4 Pro 5G débarque enfin en Inde. Et cela s’est tenu le 28 mars 2022 dernier. À la différence, la variante indienne propose un grand-angle de 64 MP contre 108 MP pour le reste du monde. Les caractéristiques restent les mêmes, à savoir un processeur Snapdragon 695, un écran AMOLED FHD de 6,67 pouces rafraichi à 120 Hz.

Nous retrouvons toujours un accumulateur de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide de 67 W. Le smartphone exerce l’interface MIUI 13 de Xiaomi, fondée sur Android 11. Il sera mis en vente sur Flikpart à partir de ce 5 avril, au prix de 18 999 Rs.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi s’apprête à lancer son Redmi Note 11 Pro+ 5 G sur le marché mondial. L’événement aura lieu ce 29 mars 2022 sur sa chaîne YouTube. Il commencera à partir de 20 h GMT+8. D’après les rapports, la version globale proposera les mêmes caractéristiques que son homologue chinois. Cet appareil prendra également le nom de Xiaomi 11i HyperCharge.

Le smartphone affiche donc un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il embarquerait un processeur Dimensity 920 associé à une mémoire vive LPDDR4X, et d’un stockage UFS 2.2. Au dos, nous aurons un module photo à trois capteurs de 108 MP + 8 MP + 2 MP, et de 16 MP pour les selfies. Une batterie de 4 500 mAh, avec la charge ultra rapide de 120W, alimentera l’ensemble. Ce dernier tourne sous MIUI 12.5 basée sur Android 11.

La série Black Shark 5

Black Shark vient de révéler la date officielle du lancement de sa série 5. La conférence sera diffusée en direct sur la page Weibo, mais également sur d’autres plateformes vidéo chinoises. Elle se tiendra ce mardi 29 mars.

Cette gamme comportera trois variantes incluant le modèle basique, sa version pro, et le Black Shark 5 RS. Les deux derniers appareils devraient s’équiper du processeur dernier cri de Qualcomm, soit le Snapdragon 8 Gen 1, et d’un Snapdragon 870. Hélas, nous savons peu de choses à leurs sujets. Toutefois, ils conserveront les gâchettes d’épaules magnétiques.

Realme C31

Bien que l’appareil ait fait ses débuts en Indonésie il y a seulement quelques jours, une variante indienne serait déjà en route. En effet, la société a annoncé qu’un Live se produira ce 31 mars. Elle va donc lancer son smartphone économique, le Realme C31 en Inde.

Ce téléphone arbore un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+. Il propose un SoC UNISOC T612, d’une RAM LPDDR4X, et une mémoire interne UFS 2.2. À l’arrière, il adopte un bloc photo doté de 13 MP + 2 MP + 2 MP. Sa caméra de selfie est de 5 MP. Une batterie de 5 000 mAh supportant une charge de 10 W fournit de l’énergie. L’ensemble utilise l’interface REALME UI 2.0, basée sur Android 11.

Infinix HOT 11 2022

Selon la rumeur, le HOT 11 d’Infinix devrait être annoncé en Inde ce 31 mars 2022. Sa fiche technique comporte un écran LCD FHD+ avec 90 Hz de fréquences. Il disposerait d’un chipset UNISOC T700, de 4 Go de RAM et d’une mémoire interne de 128 Go.

Il possèderait deux capteurs dont 48 MP se trouvent au dos, et 8 MP à l’avant. Un accumulateur de 5 000 mAh avec une charge de 18 W alimenterait l’appareil. Il serait commercialisé entre 10 999 Rs et 11 999 Rs.

OnePlus 10 Pro

Après une longue attente, le OnePlus 10 Pro débarque enfin à l’échelle internationale. Cela dit, la présentation aura lieu ce jeudi 31 mars 2022, et sera diffusée en live sur la chaîne YouTube de la société. D’ores et déjà disponibles en chine, nous en savons presque tout sur ce smartphone.

Pour rappel, il adopte un écran AMOLED LTP0 de 6,7 pouces avec 120 Hz de fréquences maximum. Il fonctionne avec le processeur de Qualcomm, épaulé par une mémoire vive de 12 Go LPDDR5, et d’un stockage UFS 3.1 de 256 Go. L’appareil photo propose un système à trois capteurs de 48 MP + 50 MP + 8 MP. Il se dote d’une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge filaire de 80 W. Le tout exerce l’OxygenOS 12.1, basée sur Android 12.

Conclusion

Xiaomi, Samsung, Black Shark, Infinix, et OnePlus organisent chacun un événement dédié au lancement d’un produit. Pour la semaine du 28 mars 2022, attendez-vous à voir des smartphones d’entrée et de milieu de gamme déployés en dehors de la Chine. Chaque présentation demeure disponible sur la chaîne YouTube de chaque constructeur. Ainsi, nous pouvons tous y assister.