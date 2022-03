Rate this post

Fini les attentes, le OnePlus 10 débarque enfin sur le marché mondial. En effet, la marque chinoise vient d’annoncer qu’elle organisera un événement dédié au lancement de son produit phare. Cela se tiendra d’ici peu, soit le 31 mars 2022. Apparemment, les Américains profiteront en premier de ce flagship après les Chinois.

Une conférence en ligne disponible sur la chaîne YouTube d’OnePlus

La semaine dernière, la marque chinoise a annoncé qu’elle va finalement lancer son OnePlus 10 Pro sur les marchés mondiaux. Cela dit, le smartphone va débarquer en Europe, Inde, et l’Amérique du Nord incluant les États-Unis. Apparemment, OnePlus semble tenir sa promesse sur fin mars. En effet, l’événement aura lieu ce jeudi 31 mars 2022.

Pour cela, le constructeur chinois fait parvenir son invitation aux médias, aux adeptes de sa technologie, et aux membres de la communauté. Il convie également toute personne intéressée à en savoir plus sur le déploiement de son produit en Amérique du Nord. En d’autres termes, le téléphone tant attendu sort enfin de la Chine pour rejoindre les États-Unis à la date prévue.

L’annonce mondiale sera diffusée sur la chaîne YouTube de la marque, ainsi que sur son site web officiel. Tous les fans peuvent donc y assister. Pour ce qui est des spécifications, le fabricant chinois veut rester discret.

Un OnePlus 10 Pro très attrayant sur le papier

Malgré la légèreté de l’embargo strict sur le contenu d’aujourd’hui, le téléphone est loin d’être un secret. Toutes ses caractéristiques sont dévoilées en janvier lors de son lancement en Chine. À moins que les conditions changent sur d’autres marchés, le OnePlus 10 Pro se dote d’un écran AMOLED de 6,7 pouces. Sa technologie LTPO lui permet d’afficher un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif.

Sous le capot, nous retrouvons le Snapdragon 8 Gen 1 qui est la mieux réalisée dans le secteur à l’heure actuelle. Il dispose également 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et une batterie de 5 000 mAh avec une compatibilité de charge rapide de 80 W.

Au dos, le OnePlus 10 Pro adopte une configuration à triple capteur conçue en collaboration avec Hasselblad. Celle-ci bénéficie de quelques améliorations, comme la prise en charge du RAW+ 12 bits et un mode de vidéo permettant de contrôler l’ISO. La version chinoise fonctionne sous ColorOS 12.1, mais nous pensons que la variante américaine pourrait fonctionner sous OxygenOS.

Conclusion

Le nouveau OnePlus 10 Pro serait probablement lancé avec presque les mêmes caractéristiques que sa variante chinoise. Compte tenu de ces similitudes, la fiche technique semble ne révéler aucune grosse surprise. Toutefois, nous aurons un meilleur aperçu de ce à quoi s’attendre lorsque la marque annoncera tout lors de sa conférence ce jeudi 31 mars.