Les smartphones Xiaomi compatibles MIUI 13 du mois de mars

Avec le déploiement du MIUI 13, Xiaomi manifeste sa présence et rénove sans cesse la partie logiciel de ses smartphones. Effectuons le point sur cette nouvelle surcouche maison de la marque, ces éventuelles améliorations et les appareils compatibles.

Une version axée sur la performance

Avec l’avènement du MIUI 13, les 500 millions d’utilisateurs de Xiaomi recevront une mise à niveau complète. Cette dernière insiste sur l’optimisation de l’expérience utilisateur. Effectivement, Xiaomi prévoit un stockage plus rapide, des processus d’arrière-plan plus efficaces et une gestion de l’autonomie accrue.

Xiaomi améliore le système d’organisation de stockage de données avec Liquid Storage. D’après le fabricant, le stockage d’un mobile se fragmente avec les écritures et réécritures inévitables des données. De ce fait, la vitesse de lecture peut diminuer de 50 % selon les tests de Xiaomi. Avec Liquid Storage, l’entreprise promet de perfectionner la lecture et l’écriture de 60 %. Ainsi, la capacité de la vitesse de lecture et d’écriture atteindrait encore 95 % après trois années d’utilisation.

La gestion de la mémoire se trouverait optimisée avec l’intégration de « Atomize Memory ». Cette dernière analyse le mode d’exploitation de la RAM et privilégierait les tâches considérées supérieures. La fonctionnalité fermerait les travaux « moins importants » pour se concentrer sur les fonctions essentielles. Enfin, avec « Smart Balance », Xiaomi arriverait à balancer entre performance et consommation d’énergie. Cette technologie permettrait d’augmenter l’autonomie globale de 10 %.

Les appareils Xiaomi compatibles avec MIUI 13

Il s’avère utile de noter le caractère non officiel de cette liste. Cette dernière pourrait évoluer par rapport aux décisions du constructeur ou des besoins d’Android 13.

Redmi Note 11

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 11 T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10 JE

Xiaomi Redmi Note 8 2021

Xiaomi Redmi 10

La tablette 11 pouces Xiaomi Pad 5

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40 Game Enhanced Edition,

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Xiaomi Civi

Ci-dessus la liste des smartphones concernés par la mise à jour du mois de mars. Cette liste peut évoluer avec le temps et en fonction de la sortie des nouveaux modèles. La proposition de téléchargement gratuit de la mise à jour MIUI 13 s’affichera automatiquement sur vos appareils compatibles.

Conclusion

Comme le cas de Civi, des smartphones Xiaomi de cette liste pourraient s’avérer indisponibles en Europe ou aux États-Unis. En tout cas, cette mise à jour majeure du système d’exploitation d’Android plaira aux possesseurs de la marque.