Tout sur le MIUI 13 de Xiaomi

Le 28 décembre 2021, Xiaomi montrait la dernière version de son interface maison : la MIUI 13. Cette surcouche amène de nouvelles fonctionnalités, de performances et d’améliorations. Voici un récapitulatif rapide de ces nouveautés.

Les innovations et performances.

Xiaomi apporte des améliorations à la version MIUI 12.5 et bascule désormais vers MIUI 13. Cela concerne en particulier l’optimisation de son interface logicielle avec une fluidité accrue des applications. En effet, le concepteur affirme une réduction de 15 % d’images perdues dans les programmes tierces comparés à son prédécesseur. Avec 23 % de perte de cadre en moins, MIUI 13 apporterait également une exécution améliorée des applications natives de Xiaomi.

Ainsi, le MIUI 13 figure parmi les meilleurs sur le test de fluidité de Master lu. Elle écraserait les habillages Android d’autres OEM sur des smartphones de toutes les gammes. À part cela, Xiaomi travaille aussi sur les capacités multitâches de cette version. Avec cette amélioration, le logiciel posséderait l’aptitude d’ouvrir 14 applications en même temps sur un appareil haut de gamme.

Un surplus de sécurité avec la MIUI 13

L’entreprise œuvrerait énormément sur la sécurité avec de nouvelles fonctionnalités. De ce fait, Xiaomi améliorerait la vérification faciale, la protection contre la fraude et le filigrane de confidentialité. Pour l’instant, nous manquons d’informations à propos de ces services. Néanmoins, le filigrane de confidentialité permettrait d’éviter des abus d’utilisation de vos images. Les filigranes s’appliqueront sur vos visuels publiés, afin d’écarter des usages à votre insu.

Quant à la protection contre la fraude, cette fonction préserverait les utilisateurs contre les arnaques en ligne. Citons entre autres « E-fraud Warning », « Official Logo » et « Transfer Protection ». MIUI 13 propose aussi une nouvelle police système nommée Mi Sans. Elle s’avère plate et minimale, et offre des fonctionnalités OpenType, comme l’ajustement automatique de la hauteur des traits d’union. Vous pouvez télécharger Mi Sans gratuitement pour une utilisation personnelle ou commerciale.

Enfin, MIUI 13 promet un tas de nouveaux fonds d’écrans animés enrichis de formation de cristaux. Le géant chinois utilise les grands moyens afin d’obtenir de tels rendus. En effet, l’usage d’un caméscope à polarisation et d’une caméra time-lapse 8K s’avérait nécessaire pour capturer ces formations de cristaux. Enfin, si vous voulez lire la liste complète des fonctionnalités, vous pouvez visiter le MIUI Home.

Conclusion

De nouveaux widgets se trouvent également proposés avec la nouvelle interface MIUI 13. Ainsi, nous retrouvons « Super Countdown Day » et « Water Measuring Cup ». Ces widgets s’apparentent juste à des aperçus, nous entendrons sûrement plus de détails dans les jours à venir.