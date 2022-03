Samsung Galaxy A73 5G officialisé lors du Galaxy Unpacked

Rate this post

Le jeudi dernier, Samsung a organisé un événement pour présenter deux de ses nouveaux smartphones abordables. Il s’agit en fait du Galaxy A33 et A53. Apparemment, la firme sud-coréenne a également levé le voile sur un autre téléphone, qui s’avère un peu plus haut de gamme grâce à ses spécifications dévoilées. Cela concerne le successeur du A72, le Galaxy A73 5G.

Un smartphone de grand format

Selon @AndroidAuthority, une autre déclinaison de la gamme Galaxy A a été présenté le jeudi dernier. En effet, le Samsung Galaxy A73 5G arbore un écran OLED de 6,7 pouces. Celui-ci se révèle plus large que celui du A53 avec une diagonale de 6,5 pouces. Cette dalle affiche une résolution FHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

En ce qui concerne les puissances, un processeur octa-core non spécifié équiperait le smartphone. Il est compatible avec les réseaux 5 G. Toutefois, @SamMobile nous laisse croire qu’il s’agirait du Snapdragon 778 G. Cependant, certains internautes misent sur l’Exynos 1280, comme sur le A53.

Le Soc s’accouplera avec une mémoire vive de 6 à 8 Go pour livrer de belles performances. Ce nouvel appareil propose deux capacités de stockage allant de 128 à 256 Go. Celle-ci reste extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Il dispose d’un indice IP67 protégeant contre la poussière et à l’eau.

Un capteur principal de 108 MP sur le Galaxy A73

Au dos, le Samsung Galaxy A73 adopte une configuration à quadruples caméras. Son capteur principal propose une très haute définition avec ses 108 MP. Il a en effet dépassé celui du A53 avec seulement 64 MP. En outre, nous retrouvons également un ultra grand-angle de 12 MP, une profondeur de 5 MP, et d’une macro de 5 MP.

Malheureusement, le téléobjectif en vue sur son prédécesseur est annulé pour cette variante. À l’avant, ce téléphone loge un appareil photo de 32 MP pour les selfies. Une batterie de 5 000 mA h alimente l’ensemble du smartphone. Elle supporte une charge rapide de 25 W, le chargeur ne se trouve pas dans la boîte.

Lors de la présentation, le géant du Sud-Coréen n’a mentionné aucune référence du prix. En nous basant à celui de son aîné, cette déclinaison serait commercialisée à partir de 459 €. Elle sera disponible autour de 22 avril 2022 dans certaines régions.

Conclusion

Selon la firme, les trios récemment présentés bénéficieront de quatre mises à jour du système d’exploitation. Et cela s’ajoutera à 5 ans de correctifs de sécurités. Cependant, l’expédition française du A73 5G reste indéfinie pour le moment. Nous espérons que cela se tiendrait dans les mois à venir.