Rate this post

Des détails sur les caractéristiques des Honor X7, X8 et X9 apparaissent depuis peu, à l’issue de différentes occasions privées. Cependant, Honor prévoit un événement pour dévoiler les appareils de sa série X le 29 mars prochain. Ces fuites cachent-elles des smartphones rebadgés ?

Des appareils rebaptisés pour le marché mondial

Les trois combinés de la gamme « X » s’imposent comme de tout nouveaux téléphones mobiles de Honor. Néanmoins, ces appareils correspondent à des modèles déjà dans le catalogue de la firme, avec quelques petites variantes. En effet, Honor reprend trois de ses smartphones sortis récemment en chine, pour les lancer autrement au Moyen-Orient, en Europe et différents autres pays.

Outre le nom donné aux smartphones respectifs, la gamme « X » intègre en plus les services de Google, le géant de l’internet. Ainsi, Le Honor X7 représente la version destinée à la clientèle mondiale du Honor Play 30 Plus. Le HonorX9, quant à lui, correspond au smartphone Honor X30.

Les caractéristiques de la gamme Honor X

Le Honor X7 fonctionne avec un SoC MediaTek Dimensity 700. Il se propose en 4 Go, 6 Go et 8 Go de RAM. Sa capacité de stockage permet 128 Go. Le logiciel de ce téléphone mobile utilise le Magic UI 5.0 et tourne avec Android 11. Quant à sa connectivité, le smartphone autorise l’usage de deux cartes SIM en simultané. Compatible avec le réseau 5G, le combiné capte la connexion via WiFi bi-bande.

Le Honor X8 marche grâce au Snapdragon 680. Ce smartphone renferme 6 Go de mémoire vive avec 2 Go de mémoire vive virtuelle. Il propose 128 Go de stockage et fonctionne sous Android 11 OS. Le Magic UI 4.2 couvre l’appareil. Une des performances de ce téléphone mobile réside dans son autonomie de trois heures de lecture vidéo, après 10 minutes de charge uniquement. Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe attendent l’arrivée du Honor X8.

Le Honor X9 se trouve équiper d’un processeur 5G Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 construit sur le processus 6 nm de TSMC. Cet appareil offre 6 Go et 8 Go de RAM. Il se propose avec un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Une batterie, Li-Po intègre le smartphone. Elle atteint 4800 mA h grâce à une charge rapide de 66 W. Huawei déclare pouvoir alimenter cet élément de 0 % à 80 % en 30 minutes. Enfin, ce téléphone utilise Android 11 avec Magic UI 5.0.

Conclusion

Huawei traverse les frontières des marchés avec divers produits. Bientôt, la gamme « X » de sa marque Honor viendra s’imposer sur les boutiques mondiales. Déjà connus des utilisateurs chinois, ces appareils à venir se démarquent tout de même avec la présence des services de Google.