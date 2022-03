Rate this post

Jusqu’à maintenant, les derniers flagships présentés d’Honor restent le Honor P50 et le Magic 4. Apparemment, la marque chinoise envisage à gagner plus de parts sur le marché d’entrée de gamme. Pour cela, elle organise un événement dédié au lancement de ses nouveaux smartphones dans le monde. Cela aura lieu le mardi 29 mars.

Un déploiement mondial de la série X se tiendra le 29 mars 2022

Sur son site officiel, la marque ex-sœur de Huawei envoie son invitation pour son événement d’annonce. Celui-ci porte le nom de « Honor New Product Launch » qui veut dire un lancement d’un nouveau produit, en français. Cette conférence adopte un slogan « Ready To Go Beyond » (prêt à aller au-delà). Elle aura lieu dans la semaine prochaine, plus précisément ce 29 mars à 20 h 30 MYT (18 h IST).

Par ailleurs, la marque chinoise a l’intention de rester discrète concernant les téléphones à présenter. Cependant, elle nous laisse croire qu’il s’agirait probablement de sa série Honor X. De plus, elle a publié des annonces faisant allusion au lancement de cette gamme.

Serait-il en question les Honor X7, X8, et X9 5G ?

En dépit de sa discrétion, les publicités de la marque montrent que l’événement concerne le déploiement des modèles d’entrée et de milieu de gamme. Nous pouvons nous préparer à voir le Honor X7, X8, et X9 5G en dehors de la Chine. Toutefois, aucune spécification n’a été révélée jusqu’à présent. Elle serait présentée dans les jours à venir, néanmoins, la conférence nous en dira plus.

En réalité, la variante Honor X8 a déjà fait ses débuts au Moyen-Orient et en Afrique (supposons qu’il soit le même). Ainsi, nous avons pu mettre la main sur ses caractéristiques. Il propose un écran LCD de 6,7 pouces avec seulement 90 Hz de taux de rafraichissement. Le Snapdragon 690 propulse l’ensemble du téléphone. Il dispose de 6 à 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne. Au dos, nous avons un bloc photo à quatre capteurs de 64 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP. À l’avant, la dalle abrite une caméra frontale de 16 MP. Un accumulateur de 4 000 mAh avec une charge rapide de 22,5 W alimente le tout.

Conclusion

Les téléphones d’entrée de gamme permettent aux constructeurs mobiles de gagner beaucoup plus de parts sur le marché. Ainsi, la concurrence fait rage entre les grandes marques. À cette fin, la marque ex-sœur du Huawei décide de lancer de nouveaux produits abordables à travers le monde. Cet événement aura lieu dans une semaine.