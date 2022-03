Rate this post

La philosophie de OnePlus à présenter un smartphone puissant avec un prix attrayant pourrait de nouveau frapper. En effet, le prochain appareil milieu de gamme produit par la marque chinoise disposerait d’atouts majeurs pour s’imposer. Il s’agirait probablement du OnePlus Nord 3.

Un milieu de gamme survitaminé ?

Comme nous le savons, la firme chinoise OnePlus concocte une nouvelle version pour son catalogue de milieu de gamme. Sur Weibo, Digital Chat Station énonce quelques caractéristiques intéressantes. Le blog affirme aussi l’utilisation du processeur Dimensity 8100 de Mediatek sur le OnePlus Nord 3. Celui-ci se trouvera combiné avec une mémoire vive de 12 Go et 256 Go de capacité de stockage UFS 3.1. Toutefois, le fabricant pourrait bien proposer une autre configuration à 8 Go et 128 Go.

Le Dimensity 8100 possède 8 cœurs gravés en 5 nm. Les 4 cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,85 GHz s’associent à 4 autres cœurs A55 à 2 GHz. Le GPU ARM Mali G610 gère l’affichage, combiné à l’APU 580 AI. Les performances du SoC s’approchent du Dimensity 9000, utilisé par le mobile premium OnePlus 10R. La source affirme l’utilisation sur le Realme GT Neo 3 du Dimensity 8100 et 12 Go de RAM. Nous sentons donc la présence de ce dernier sur le OnePlus Nord 3 plausible.

Les détails importants à savoir sur le OnePlus Nord 3

Comparé à OnePlus Nord 2, Le Nord 3 pourrait garder encore l’écran Fluid AMOLED FHD+. Toutefois, ce dernier s’agrandirait de 6,43 pouces à 6,7 pouces. Le taux de rafraîchissement passerait également de 90 Hz à 120 Hz. Cela représente une aubaine pour les friands d’écrans plus grands et surtout plus fluides. Une autre bonne nouvelle, la puissance de charge s’amplifierait de 65 W à 150 W. Avec cette augmentation, la vitesse de charge de la probable batterie de 4 500 mAh s’avérerait très rapide.

D’après toujours le blog, la caméra frontale de 16 MP se loverait derrière le poinçon au centre de l’écran. Le dos recevrait une caméra principale Sony IMX766 de 50 MP, et 2 autres de 8 et 2 MP. Par contre, Digital Chat Station se tait sur le prix ou la date de sortie du smartphone. Si le tarif s’accorde avec le OnePlus Nord 2, le coût atteindrait 499 euros pour le 12 Go/256 Go. L’appareil sortirait probablement en même temps avec la technologie de 150 W, au mois d’avril ou juin de cette année.

Conclusion

Les acheteurs au pays de l’Oncle Sam ne bénéficieront probablement pas du OnePlus Nord 3. En effet, la vente du smartphone pourrait rester exclusivement pour le marché européen et asiatique. En outre, l’idée de sortir une édition spéciale du Nord 3 axée sur le gaming pourrait-elle tenter OnePlus ?