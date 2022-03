Le OnePlus Nord 2T arborerait-il l’iconique look Grès ?

Rate this post

Le OnePlus Nord 2T pourrait bien ramener l’un des looks les plus iconiques de la marque. En effet, selon des rumeurs, le smartphone milieu de gamme s’offrirait une finition en grès classique. Un concept plutôt intéressant.

Nostalgie quand tu nous tiens

En 2014, OnePlus sortait le OnePlus One. Ce smartphone se distinguait par son dos à effet sableux, façon grès. Le fabricant récidivait ensuite avec le OnePlus 3 et OnePlus 6, cette fois sous forme d’étui. L’image sortie par 91Mobiles sur le rendu présumé du Nord 2T remémore fortement cet aspect. Le bloc photo, quant à lui, se trouve orné de bleu en finition mate. Un grand anneau contiendrait la caméra principale et un autre abriterait probablement deux objectifs.

91Mobiles divulgue uniquement une photo du dos de l’appareil, le rendu de la face avant reste alors dans le flou total. Par contre, des informations indiquent l’existence d’une perforation en haut à gauche. Cela servira à loger la caméra frontale vraisemblablement. Si la véracité du projet du Nord 2T se confirme, cela conforterait l’importance accordée par OnePlus sur le milieu de gamme.

Durant ses premières années, la firme chinoise misait plutôt sur le haut de gamme. Le déploiement de la série Nord sonne le changement de cap du fabricant sur son catalogue. En 2015, rappelons l’échec du lancement du OnePlus X de la marque dans le milieu de gamme. De notre temps, l’histoire s’écrit différemment avec le succès de ce segment de marché auprès des utilisateurs.

Spécifications probables du OnePlus 2T

Des fuites sur le Net racontent les spécifications probables du OnePlus Nord 2T. La face avant se trouverait protégée par un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces. Sa résolution atteindrait 2 400 x 1 080 pixels et se rafraîchit à 90 Hz. Le smartphone tournerait avec le Dimensity 1300, couplé jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage. L’appareil embarquerait Android 12, soutenu par OxygenOs 12, l’interface mobile de One Plus.

Toujours d’après les rumeurs, la capacité de la batterie culminait à 4 500 mAh. Elle partagerait le système de charge SuperVOOC de 80 W avec le fleuron de la marque : OnePlus 10 Pro. Aucun mot officiel ne sort de OnePlus sur une date probable de lancement pour Nord 2 T. Pourtant, OnLeaks pronostique sur la période avril/mai de cette année. Les rumeurs à propos de ce smartphone devraient s’intensifier au fur et à mesure du rapprochement de la chronologie du calendrier.

Conclusion

Comme il s’agit plutôt d’un rafraîchissement, l’annonce officielle de la part du constructeur devrait s’exempter de beaucoup de suspens. Le début du lancement du OnePlus Nord 2T pourrait bien commencer en Inde.