OnePlus Nord 2T : des fuites sur ses caractéristiques clés

Le OnePlus Nord 2T a encore fait l’objet d’une fuite. La société vient de lancer son flagship OnePlus 10 Pro à l’échelle internationale. Pourtant, Yogesh Brar centre son attention sur le Nord 2T. Apparemment, celui-ci embarquerait l’une des dernières puces de MediaTek. Il proposerait également quelques spécifications alléchantes comme la solution 80W de la marque.

Un processeur Dimensity 1300 pour le OnePlus Nord 2T

Le Nord 2T sera certainement l’un des nombreux smartphones à se présenter sur le marché d’ici la fin de 2022. Selon notre informateur, ce téléphone de milieu de gamme arborerait un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. La dalle afficherait une résolution de 1080 x 2400 pixels, qui semble être la norme en ce moment. Le panneau comporterait un trou perforé permettant de loger une caméra frontale de 32 MP.

Ce modèle utiliserait le SoC Dimensity 1300 de MediaTek, qui constituerait la version améliorée du Dimensity 1200. Il garderait la majeure partie de la configuration mémoire de son prédécesseur. Pour être précis, il serait commercialisé avec 8 et 12 Go de RAM LPDDR4X, et un stockage interne UFS 3.1 de 128 à 256 Go.

Côté connectivité, le smartphone pourrait prendre en charge la 5G, le Wifi 5, le Bluetooth. Il proposerait probablement un module NFC. Il possèderait également deux haut-parleurs et un bouton de sourdine.

La charge rapide 80W du OnePlus 10 Pro

En ce qui concerne les photos, le Nord 2T devrait adopter une configuration à triples caméras. Ainsi, celle-ci se compose d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP, avec une ouverture f/1,9 qui est stabilisée optiquement. En outre, nous retrouvions un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif monochrome de 2 MP.

À propos de l’autonomie, le nouveau smartphone bénéficierait de la même batterie de 4 500 mAh que le Nord 2. Néanmoins, le Nord 2T supporterait une puissance de 80W pour s’alimenter. L’ensemble de l’appareil exploiterait l’interface OxygenOS 12, basée sur Android 12.

Pour le moment, la date exacte du lancement reste incertaine. En nous référant à la feuille de route qui a fuité, OnePlus présentera le Nord CE 2 Lite, en avril, tandis que le Nord 2T devrait faire ses débuts en mai.

Conclusion

Le Nord 2 et sa version 2T semblent proposer des caractéristiques presque similaires. En effet, la différence se ressent au niveau du processeur et de la technologie de recharge rapide. En fait, la variante 2T profiterait du nouveau SoC Dimensity 1300, et d’une solution 80W en vue sur le produit phare OnePlus 10 Pro de la marque.