La société OnePlus concocte de nouvelles variétés de sa gamme Nord. Des révélations annoncent une sortie d’au moins trois variantes de ce modèle. Au côté du OnePlus Nord N20 5G, nous pourrons trouver le Nord 2T, le Nord CE 2 Lite, et enfin le Nord 3.

Lancement du OnePlus N20 5G

Le OnePlus N20 5G se présente comme le successeur du Nord N10 5G de 2021. Le smartphone devrait sortir au mois d’avril de cette année. Suivant l’exemple de son prédécesseur, la disponibilité du N20 se limitera probablement aux États-Unis. Sa vente se trouverait confiée à des opérateurs locaux. Le prix reste encore dans le flou jusqu’à maintenant. Le coût devrait toutefois avoisiner les 275 euros du OnePlus N10 à sa sortie.

OnePlus partageait une photo du smartphone sur PCMag. L’image montre un bloc photo à 3 caméras à l’arrière et une découpe de perforation à gauche de l’écran. Les rumeurs divulguées par Onleaks et 91mobiles auparavant s’avèrent ainsi vérifiées. Le rendu du N20 laisse penser à un rebranding d’un des modèles de la marque sœur Oppo. Le design nous rappelle l’Oppo Reno 7 de l’Asie, le Reno 7 Lite européen et l’Oppo F21 de l’Inde.

Cette concentration sur le marché américain trouve bien une raison. La gamme Nord se vend très bien chez T-Mobile et MetroPCS. Depuis l’apparition des N10 et N100, OnePlus écoule plus de 2,5 millions de la famille Nord aux États-Unis, en 2021.

La fiche technique du N20 5G

D’après l’image sur PCmag, la face avant du N20 de OnePlus s’ornera d’un écran AMOLED de 6,43 pouces. Ce dernier proposera une résolution FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le mobile jouira du scanner d’empreintes digitales sous l’écran. L’appareil photo se compose d’une caméra principale de 48 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP. Un capteur de profondeur de 2 MP et le flash LED prendront place entre les 2. Le logo de la firme s’affiche aussi au dos du smartphone.

À ce stade, OnePlus omet encore de préciser les caractéristiques exactes du N2O. Le combiné pourrait cependant s’équiper du Snapdragon 695 de Qualcomm. La mémoire vive atteindrait 8 Go avec une capacité de stockage de 128 Go. La batterie de 4 500 mAh se trouverait compatible avec la charge rapide de 33 W. Malgré le lancement du téléphone en 2022, le OnePlus N20 se contenterait de tourner sous OxygenOS 11. Ce dernier se baserait sur Android 11.

Conclusion

Avec le Nord N20, OnePlus vise particulièrement le marché des États-Unis. Le COO de la firme, Kinder Liu, parle de la faible consommation et du meilleur contraste du smartphone. Il loue aussi la gamme de couleurs plus larges du N20 comparée aux autres mobiles économiques du marché américain.