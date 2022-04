Rate this post

OnePlus vient de présenter le OnePlus 10 Pro sur l’échelle internationale et le OnePlus Ace sur le marché chinois. Plus tard dans cette semaine, la firme devra annoncer le OnePlus 10R en Inde. Maintenant, des fuites présument qu’elle travaille déjà sur un nouveau modèle avec un numéro PGZ110. Ce dernier s’est apparu sur le site de TENAA révélant ainsi presque l’intégralité de ses spécifications.

Un mystérieux modèle appartenant à la famille Ace ?

Pour le moment, l’identité de ce nouveau téléphone reste fondée sur son numéro de modèle PGZ110. Ses caractéristiques semblent similaires à celles de l’Oppo K10 5G. Cela nous laisse croire qu’il s’agit d’une variante rebaptisée de ce dernier. L’informateur WHYLAB présume que cet appareil ferait partie de la série Ace, notamment en tant que OnePlus Ace Youth Édition.

Le PGZ110 proposerait les mensurations de 164 x 75,8 x 8,7 mm et pèse 205 grammes. Son écran LCD LTPS de 6,59 pouces afficherait une résolution FHD+. Le site TENAA ne mentionne aucun détail en ce qui concerne le taux de rafraichissement. Le panneau abriterait une caméra frontale de 16 MP dans un trou de perforation. Un lecteur d’empreinte digitale se trouverait sur le côté. Il semble que le curseur d’alerte soit omis.

Les autres caractéristiques de OnePlus PGZ110 selon le listing TENAA

D’après la certification TENAA, un processeur octa-core cadencé à 2,85 GHz propulserait le smartphone. La référence exacte s’annonce incertaine pour l’instant. Ce SoC s’associerait à une mémoire vive de 8 et 12 Go en matière de performances. Il se doterait d’une capacité de 128 et 256 Go pour sauvegarder vos données personnelles.

Au dos, le PGZ110 arborerait une configuration à triples caméras. Celle-ci se compose donc d’un capteur principal de 64 MP, d’un ultra large de 8 MP et d’un tireur de 2 MP. Il parait que son bloc photo ressemblerait à celui de l’OnePlus 10 Pro 5G. Une grande batterie de 4 890 mAh alimenterait l’ensemble de l’appareil. Aucun mot n’est dit sur son support de charge rapide.

Cette nouvelle variante exploiterait Android 12. Selon les fuites, elle devrait faire ses débuts sur le marché local en mai.

Conclusion

Les informations précitées ne correspondent pas aux spécifications divulguées du OnePlus 10. Ce mystérieux téléphone pourrait être un des produits inclus dans la famille Nord. D’un côté, son numéro de modèle PGZ110 s’accorde à celui de OnePlus Ace, PGKM10. Il est fort probable que ce smartphone appartiendrait à la série Ace avec un nom différent sur le marché mondial.