OnePlus 10R : utilisera un processeur Dimensity 8000 de MediaTek

OnePlus vient d’annoncer son événement « More Power to You », qui aura lieu le 28 avril 2022. La société devrait lancer le smartphone Nord CE 2 Lite, ainsi que des écouteurs Nord Buds. Les rumeurs veulent que la marque présente un autre produit de la série R, notamment le successeur du OnePlus 9R. Il s’agit en fait du OnePlus 10R, dont les détails sur son chipset sont confirmés.

Une puce Dimensity 8100 ?

Le PDG de OnePlus Inde vient de révéler à @91mobiles que le prochain appareil de la gamme R embarquerait un SoC de MediaTek. Il sortirait avec un processeur appartenant à la génération Dimensity 8000. Le modèle que nous pensons être en question est le OnePlus 10R. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation jusqu’à présent, ce téléphone utiliserait probablement la puce Dimensity 8100. Pour rappel, son aîné disposait d’un Snapdragon de Qualcomm.

Le OnePlus 10R comporterait un écran AMOLED E4 de 6,7 pouces. La dalle afficherait une résolution FHD+ avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. Son Dimensity 8100 serait lié à une mémoire vive LPDDR5 de l’ordre de 12 Go. Il offrirait une capacité interne de 256 Go suivant la norme UFS 3.1.

La prise casque parait absente sur cette nouvelle génération. Nous retrouvons quand même des haut-parleurs stéréo et une prise en charge de Dolby audio.

Une solution de charge rapide similaire au Realme GT Neo 3

En ce qui concerne les appareils photo, le smartphone adopterait une configuration à triples caméras. Celle-ci se compose d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 8 MP, et d’un objectif macro de 2 MP. La façade appose un poinçon central abritant un module de 16 MP pour les selfies.

D’après les fuites, le OnePlus 10R serait susceptible d’être une version remaquillée du Realme GT Neo 3. Le smartphone proposerait donc une batterie de 4 500 mAh, compatible à une charge rapide de 150W. Cela parait une première fois chez la firme chinoise. Il pourrait y avoir une autre déclinaison qui s’alimenterait avec un accumulateur de 5 000 mAh, et une charge filaire de 80W.

L’ensemble du téléphone démarrerait avec l’interface OxygenOS 12 basée sur Android 12.

Conclusion

Nous vous rappelons que les détails ci-dessus restent de simples rumeurs. Vous devez donc les prendre avec des pincettes jusqu’à une annonce officielle. De plus, aucune information ne confirme que le OnePlus 10R arrivera le 28 avril 2022. Seul l’événement nous en révèlera plus.