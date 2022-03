Le OnePlus 10R ne serait qu’un Realme maquillé ?

Rate this post

Plusieurs smartphones se trouvent dans le programme de lancement de OnePlus dans les mois à venir. Le OnePlus 10R compte parmi ces nouveaux appareils. D’après les fuites, les spécifications du mobile s’apparentent de bout en bout à un produit de Realme.

Les spécifications du OnePlus 10R (rumeurs)

À l’instar du OnePlus 9R, le 10R devrait se situer dans la catégorie abordable et disponible sur certains marchés. D’après Yogesh Brar de 91 Mobiles, le smartphone s’accompagnerait d’une multitude de mises à niveau. En effet, le mobile s’avère compatible avec la charge rapide 150 W. Sa face avant se parera d’un écran AMOLED de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz. Sony s’occuperait de fournir le bloc photo, dont la caméra principale sera un IMX766 de 50 MP.

D’abord pressenti avec le Dimensity 9000, le Dimensity 8100 gravé en 5 nm pourrait finalement remplacer la puce Snapdragon. La RAM et le stockage atteindraient respectivement 8 Go/12 Go LPDDR5 et 128 Go/256 Go UFS 3.1. L’appareil tournerait avec le système d’exploitation Android 12. En outre, un capteur ultra-large de 8 MP et une macro de 2 MP remplaceraient l’absence du capteur monochrome. Un capteur de 16 MP assurerait la prise de selfies.

Le premier OnePlus sans curseur d’alerte

À bien remarquer, ces spécifications ressemblent absolument à celles du Realme GT Neo 3. Ce dernier se distinguait comme le premier appareil compatible avec la charge rapide de 150 W. Les rumeurs parlent d’une ressemblance de design. OnePlus aurait tout reproduit, sauf le logo évidemment. Et comme le GT Neo 3, le OnePlus 10R se verrait également offrir une batterie de 5 000 mAh. L’accumulateur accepterait alors une charge rapide de 80 W ou 150 W.

PriceBaba divulguait également une autre fuite. Le OnePlus 10R deviendrait le premier smartphone de la marque sans curseur d’alerte. Cela permet aux usagers d’osciller entre des profils sonores à tout moment, avec l’écran allumé ou non. Le fabricant l’éliminait progressivement de ses appareils. Il s’avère désolant de constater la disparition de cette fonctionnalité, surtout pour une série phare.

La similitude entre les deux mobiles continue également avec la place de la caméra selfie. En effet, OnePlus le positionne habituellement dans le coin supérieur gauche du smartphone. Cette fois-ci, la caméra frontale se placerait vers le milieu, comme celui du Realme GT Neo 3.

Conclusion

Realme et OnePlus appartiennent au même groupe. Il s’avère probable de voir des appareils avec des designs ou configurations internes semblables sous une marque différente. Toutefois, il restera difficile pour un Realme avec un rebranding d’offrir une prestation à hauteur d’un appareil OnePlus ordinaire.