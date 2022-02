Realme GT Neo 3 : des fuites sur son module photo et son écran

Rate this post

Realme essaie de proposer des smartphones de milieu de gamme à travers la série GT Neo. La deuxième génération vient d’être lancée en Inde, il y a seulement quelques mois. Toutefois, son successeur semble déjà en préparation. Dernièrement, Steve Hemmerstoffer a publié des rendus à propos du Realme GT Neo 3. Celui-ci adopterait un design raffiné.

Le flagship serait équipé de triples caméras et un AMOLED de 6,7 pouces

Les dernières spéculations tirent son origine de notre source, Steve Hemmerstoffer. Il est également connu sous le nom de OnLeaks. En réalité, notre informateur a rapporté des rendus sur la conception de Realme GT Neo 3. Le smartphone semble adopter un design assez subtil. Il pourrait être proposé dans d’autres variantes de couleurs à part le noir.

Entretemps, l’appareil est récemment repéré sur le site de certification TENAA. Cette dernière a certifié deux modèles portant le numéro de code RMX3560 et RMX3562. Ils mesurent 163,3 x 75,6 x 8,2 mm et pèsent 188 grammes.

Le GT Neo 2 est équipé d’un écran 6,2 pouces. Cependant, son successeur proposerait un écran plus grand. Ainsi, le nouveau flagship arborerait un panneau AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution en Full HD+. Elle afficherait également un taux de rafraichissement de 120 Hz.

À propos des images, l’appareil serait en mesure de présenter une configuration à triples caméras avec un capteur de 50 MP (principal), 2 MP, et 8 MP. Pour le selfie, le panneau arbitrera un module photo de 16 MP.

Les spécifications attendues sur le Realme GT Neo 3

En termes de performances, le nouveau smartphone disposerait d’un chipset octa-core de 2,85 Hz non spécifié. En fait, des fuites suggèrent qu’il serait propulsé par un Soc MediaTek. Elles miseraient sur le Dimensity 8100. Celui-ci devrait être lancé dans le courant du mois prochain.

Realme GT Neo 3 pourrait présenter une capacité de mémoire allant de 128, 256, et 512 Go. Il pourrait prendre en charge le réseau 5G. Toutefois, il proposerait deux options de mémoire vive associée à sa puce. Il s’agit d’une variante avec 8 ou 12 Go de RAM.

Selon les fuites, une batterie de 4 500 mAh (contre 5 000 mAh pour son aîné) alimenterait le nouvel appareil. En dépit de cette baisse, celle-ci pourrait supporter une charge de 150 W.

Conclusion

Le nom du Realme GT Neo 3 est récemment aperçu dans les codes sources de la marque en Inde. Selon les fuites, le smartphone serait lancé prochainement sur ce marché. Sauf preuve du contraire, les informations sont à prendre avec des pincettes.