iPhone 13 : Test et Avis

Cela fait déjà plusieurs mois qu’Apple a lancé l’iPhone 13. Celui-ci semble réapproprier tous les atouts de l’excellente gamme d’iPhone 12. Cette familiarité paraît être l’une des clés du succès de la marque. Toutefois, le smartphone a reçu plusieurs mises à niveau significatives. Ces dernières portent sur le module photo, la batterie, l’écran, etc. Nous allons les découvrir de suite.

Une apparence semblable à l’iPhone 12

À l’extérieur, l’iPhone 13 et 12 se ressemble comme deux gouttes d’eau. La nouvelle variante propose donc un format rectangulaire comme son prédécesseur. Ses côtés droits lui revêtent une allure carrée rappelant l’iPhone 5. Il présente des bords en aluminium brossé. Ils sont associés aux couleurs : noir, bleu, rose, blanc lumineux, et rouge.

Il mesure : 146,7 x 71,5 x 7,65 mm. Ainsi, il est très confortable à tenir. Même les plus petites mains peuvent le maintenir. Son poids de 174 g (contre 164 pour l’iPhone 12) s’avère raisonnable et bien réparti.

L’iPhone 13 a reçu une certification IP68. De ce fait, il peut résister à la poussière et à une immersion dans l’eau jusqu’à 6 m durant une demi-heure. Toutefois, l’appareil ne peut supporter l’eau salée. Son revêtement spécial en verre renforcé augmente sa résistance. Celui-ci donne également une belle apparence à l’ensemble du téléphone.

La charge rapide QI via MagSafe reste toujours compatible. Le bloc photo se trouve au coin supérieur gauche, comme le cas de son aîné. Cependant, le modèle propose un nouveau module plus grand. Ce dernier s’intègre parfaitement dans le coin. En fait, deux capteurs plus épais équipent l’appareil. Ils sont disposés en diagonale sur un socle en verre transparent.

Écran OLED ou Super Retina XDR

L’iPhone 13 dispose toujours une dalle Super Retina XDR, ou OLED avec 2532 x 1170 pixels, 460 ppp. Apple a gardé la diagonale de 6,1 pouces. Il se révèle plus petit par rapport à la version pro max avec 6,7 pouces et plus grand à côté du modèle mini (5,4 pouces).

La marque à la pomme a réduit de 20 % la taille de l’encoche. Ainsi, celle-ci prend moins de place au-dessus de l’écran. Mais elle reste plus épaisse pour ne pas perdre son intérêt principal. En effet, elle loge le capteur FaceTime pour les selfies. La caméra TrueDepth assure la sécurité optimale de la reconnaissance faciale.

Pour accomplir ce gadget, la firme américaine a soulevé le haut-parleur aussi près que possible du bord supérieur. Un revêtement Ceramic Shield rend le téléphone infaillible contre toutes sortes de chocs. Malgré cela, il peut prendre facilement des petites rayures au quotidien. Dans l’ensemble, le tactile représente toujours une excellente qualité.

Il s’avère même plus lumineux par rapport à la génération précédente. La True Tone permet d’ajuster les couleurs en fonction de la lumière ambiante. Contrairement aux 13 pro et pro max avec 120 Hz, la version standard doit utiliser un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Les photos de l’iPhone 13

Les deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle sur l’iPhone 12 Pro Max apparaissent sur l’iPhone 13. Apparemment, ils sont plus gros avec un point photosensible de 1,7 µm. De plus, ils bénéficient de plus de lumière. En effet, Apple annonce une augmentation de près de 50 %. Évidemment, les 0,2 mm de différence d’épaisseur se révèlent bien mieux dans les résultats.

Au dos, le modèle embarque deux capteurs de 12 MP disposés en diagonales. En effet, il s’agit d’un :

Grand-angle avec une ouverture de f/1,6

Ultra grand-angle doté d’une ouverture de f/2,4 et d’un champ de vision de 120°.

TrueDepth de 12 MP avec une ouverture de f/2,2 pour les selfies

En termes d’améliorations, l’iPhone 13 bénéficie d’une revue sur le mode nuit, et des diverses optimisations apportées par la puce A15. De ce fait, le smartphone parvient à mieux gérer les arrière-plans. En fait, l’ultra grand-angle expose en détail les paysages. Ainsi, ce capteur offre également de meilleurs clichés en basses lumières. Les pixels s’avèrent plus imposants.

Tous les modèles de la gamme d’iPhone 13 intègrent la fonctionnalité Style photographique. Ce préréglage vous permet de trouver votre style. Par conséquent, vous pouvez aligner le ton et la température selon vos attentes.

La qualité de la vidéo

L’iPhone reste l’un des meilleurs flagship du marché proposant des vidéos de haute qualité. Et ce numéro 13 nous confirme cette tendance. En effet, cette déclinaison se trouve généralement plus à l’aise dans les conditions de faible luminosité. Elle offre cette fois-ci une prise en charge du Dolby Vision, et du HDR10. Vous êtes en mesure de filmer jusqu’en 4 k à 60 i/s.

Nous avons également remarqué l’arrivée de la stabilisation Sensor Shift. En fait, elle est désormais déployée sur toute la gamme. Auparavant, cette fonction apparaissait uniquement sur l’iPhone 12 Pro max. L’autofocus fournit toujours de bons résultats. Le smartphone se présente très efficace pour capturer des images en mouvement.

Le Mode Cinématique permet de zoomer sur certaines vidéos en ajoutant un flou d’arrière-plan synthétique. Cela est un peu comme le mode Portrait pour les Photos. En fait, il donne un effet spectaculaire. Pour ce faire, le Mode Cinématique utilise les deux capteurs arrière pour enregistrer un film de 1080 p à 30 i/s.

La puce Bionic A15 et ses performances

L’A15 Bionic est une puce à six cœurs avec un coprocesseur neural dédié. Elle comporte 2 cœurs Avalanche pour la performance et 4 blizzards pour la gestion de l’efficacité énergétique.

L’iPhone 13 est déployé avec l’iOS 15. Chaque année, nous continuons de vanter les mérites de l’interface d’Apple. Celle-ci fonctionne d’une manière simple, fluide, et rapide. Et cela, malgré certains reproches. Toutefois, le smartphone s’avère un petit monstre de puissance.

En fait, il contient une puce Bionic A15 sculptée en 5 nm+. Celle-ci comprend 4 cœurs (contre cinq sur l’A15 de la version pro) et 4 cœurs GPU. À cela s’ajoute le fameux Neural Engine à 16 cœurs. Ce dernier permet d’ajuster les iPhone en temps réel. Cela compose l’œuvre de ses centaines de trillions d’opérations par seconde et de sa machine learning. Celui-ci semble plus efficace.

Le Soc d’Apple s’associe à 4 Go de RAM. Il embarque une capacité de stockage doublé allant de 128, 256, ou 512 Go. Il reste toujours compatible en 5G.

La batterie et l’autonomie

Pour ses smartphones, Apple garantit toujours plus de puissance et une consommation énergétique inférieure par rapport à son prédécesseur. Là où la différence est plus renoncée, c’est dans l’autonomie. Certes, la puce A15 Bionic se présente plus économe en énergie. Mais nous avons également droit à une batterie plus grande.

En fait, la barre de 3 000 mAh est finalement atteinte. En effet, l’iPhone 12 dispose une capacité de 2 227 mA h. La marque californienne a annoncé une augmentation d’autonomie de l’ordre de 2 h 30 à sa gamme. L’iPhone 13 se révèle très endurant. Avec une utilisation intensive, il peur durer longtemps. En le sollicitant à peine, nous avons pu faire durer l’iPhone 13 presque deux jours. En fait, la batterie a tenu jusqu’à 15 % dans la seconde journée.

Malgré tout, Apple n’envisage pas de lui procurer une recharge plus rapide. Nous trouvons toujours une charge maximale de 20W, 15W via MagSafe, et 7,5 W en sans-fil QI. Et comme l’année dernière, le bloc de chargeur n’est pas inclus dans la boite.

Audio, le réseau et la communication

Grâce aux deux haut-parleurs en haut et en bas, la partie audio de l’iPhone 13 est parfaitement maitrisée. Nous générons facilement un volume assez fort pour profiter du contenu de vidéos ou des jeux. Et ce, sans avoir à se concentrer pour l’écoute. De plus, il ne crachote pas et arrive à délivrer un son bien équilibré.

Lors d’un appel, le smartphone est capable d’atténuer le bruit à l’arrière pour mieux accentuer votre voix. Ainsi, même dans les endroits bruyants, vous entendez votre interlocuteur aussi bien qu’il perçoit votre voix.

En termes de réseau et de communication, l’iPhone 13 englobe toutes les bandes 4G LTE en France. Il en est de même pour la plupart des bandes 5 G. Pour le reste de la connectivité, ce modèle propose le Bluetooth 5.0, le wifi 6 avec MIMO, et un lecteur NFC. En matière de GPS, vous pouvez compter sur GLONASS, Galileo, QZSS, et BeiDou.

Notre avis

L’iPhone 13 n’a pas l’air très différent de son prédécesseur en apparence. Cependant, le nouveau smartphone prétend être une amélioration par rapport aux défauts de l’iPhone 12.

Cela concerne notamment l’autonomie de la batterie. 2 h 30 de plus permet à l’appareil de tenir jusqu’à un jour et demi, pour un usage normal. Toutefois, la firme californienne devrait optimiser la charge rapide.

À propos d’écran, nous pouvons regretter le blocage au niveau du taux de rafraichissement de 120 Hz. Celui-ci est réservé aux modèles pros.

L’appareil photo bénéficie également d’une mise à niveau. Que ce soit en taille ou en performance. En fait, la puissance de l’A15 aide le téléphone à peaufiner le tout. Tout est fait pour que vous n’enviiez pas la version Pro.

Conclusion

L’iPhone 13, comme l’iPhone 12, est la formule la plus équilibrée d’Apple. Le nouveau modèle exploite tous les avantages de son prédécesseur. La grande différence, il fait preuve d’une autonomie plus sérieuse. Il est d’ores et déjà disponible sur les marchés mondiaux à partir de 909 € avec 128 Go. Il offre un excellent compromis et rapport qualité-prix.