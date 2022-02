Quel chargeur choisir pour le Samsung Galaxy S22 ?

Rate this post

Le Galaxy S22 devrait disposer d’un chargeur puissant, en raison de sa grande batterie de 5 000 mAh. De ce fait, il s’avère primordial de pouvoir charger rapidement votre smartphone de 0 à 100 % en un temps respectable. Nous vous présentons quelques chargeurs compatibles avec ce smartphone.

Bien choisir son accessoire

L’envie vous tente de vous offrir le tout récent Samsung Galaxy S22 ? Nous vous conseillions de le combiner avec les accessoires adéquats. Nous parlons précisément d’un chargeur à la hauteur de l’exigence de votre smartphone. Cela dit, le Samsung S22+ et l’Ultra atteignent la charge maximale de 45 W. Cette capacité maximum reste possible, seulement si vous utilisez un chargeur avec la technologie PD et PPS.

Quant au Samsung Galaxy S22, il peut se charger à hauteur de 25 W. Vous gagnerez tout de même à envisager d’acheter un chargeur de 45 W ou plus, pour ce smartphone standard. En effet, utiliser un chargeur plus puissant demeure largement efficace, comparé à un chargeur à capacité exacte de votre appareil.

À titre d’information, la capacité de charge du Samsung S22 plafonnera à 25 W, malgré l’usage d’un chargeur 45 W. Il s’avère alors inutile de paniquer, car votre batterie tiendra le coup. La quantité de puissance envoyée par le chargeur au smartphone utilise un câble de haute qualité, marqué électroniquement. Le chargement ultrarapide de Samsung se repose sur ce dernier, avec le protocole d’alimentation programmable.

L’idée d’un chargeur unique, et la philosophie du « un seul chargeur pour tous » constitue un critère à considérer. Il se trouve plus astucieux de vous procurer un chargeur puissant et modulable, à un boîtier uniquement pour un appareil. L’avènement de la période de l’USB Power Delivery intensifie cette dernière affirmation. Nous pouvons comparer une charge de 45 W à celle d’un ordinateur portable. Vous disposez donc d’un chargeur capable de donner du jus à vos différents appareils.

Le modèle de chargeur disponible

Power Delivery de Samsung, le chargeur mural, avec sa capacité de Fast Charging de 45 W de Samsung demeure efficace. Il utilise la technologie Power Delivery (PD) afin de pouvoir fournir la puissance la plus percutante possible. Le chargeur peut donner une puissance à hauteur de 3 A. De plus, il peut se brancher sur divers types de prises avec son adaptateur inclus. Toutefois, si vous vous trouvez souvent en déplacement, son absence de prise pliable pourrait décourager.

Le Nano II GaN d’Anker utilise le nitrure de gallium (GaN), un semi-conducteur comme le silicium. L’usage du GaN haute tension autorise un transfert de puissance supérieur au silicium. Cela le rend plus approprié pour cette utilisation. Anker réussit à réduire sa taille et le rendre compact grâce à cette technologie. En effet, la réduction des composants requis se remarque. Ce chargeur peut à la fois recharger rapidement votre Samsung Galaxy S22, votre Chromebook ou votre ordinateur portable.

Le Baseus 65 W 3 Ports Baseus se spécialise dans les accessoires numériques. Il se trouve directement lié à Xiaomi. Sa technologie GaN lui permet de tenir une allure compacte et propose 3 ports USB (2 USB-C + USB A). Ces entrées permettent de charger des appareils avec la technologie de charge rapide. Sa particularité demeure dans sa capacité de délivrer une puissance maximale de 65 W. Vous pouvez donc brancher au Baseus 65 W 3 appareils différents en même temps.

Par exemple, votre smartphone, ordinateur portable et votre casque Bluetooth peuvent s’approvisionner simultanément. En général, il possède la capacité de charger tout appareil avec un port USB, peu importe sa taille.

Conclusion

Pour optimiser l’autonomie et la durée de vie de votre appareil, il s’avère important d’adapter le bon chargeur au bon smartphone. En effet, les constructeurs proposent divers types de batteries sur le marché. Nous avons effectué cette liste bien avant les premières livrées des Samsung Galaxy S22. En effet, il vous faudra acheter séparément cet accessoire. Le choix reposera sur la technologie, la puissance et l’intensité.