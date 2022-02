Rate this post

TCL choisit l’évènement MWC afin de présenter ses smartphones économiques, la suite de la série 30. Les appareils présentés se composent de 5 smartphones à prix intéressant. En effet, vous pouvez obtenir un mobile de la gamme 30 dès 149 euros. Cela représente un prix abordable.

Disponibilité et prix des smartphones entrée de gamme TCL

Les États-Unis découvraient le lancement du TCL 30 XE 5G et du 30 V 5G en janvier dernier. Les modèles TCL 30, 30 5G, 30+, 30 SE et 30 E suivent cette voie actuellement au MWC. Tout ce beau monde s’avère prêt à donner le tournis aux concurrents dans le segment des smartphones économiques.

Les modèles 30 et 30+ s’approprient les coloris Muse Blue et Tech Black. En parallèle, les 30 E et les 30 SE demeurent disponibles en Space Grey et l’Atlantic Blue. Le 30 SE dispose du bleu glacial comme coloris en option. Enfin, le 30 5G se décline en Dreamy Blue et Tech Black. Vous pouvez, d’ores et déjà, acheter les modèles 30, 30+ et 30 SE pour respectivement 179 euros, 199 euros et 149 euros. Pour les modèles E à 139 euros et 5G à 249 euros, vous aurez à patienter jusqu’au mois d’avril.

Tous ces smartphones embarquent la technologie d’affichage NXTVISION, un grand avantage de la série 30 comparé aux autres mobiles économiques. En effet, cette technologie offre des niveaux de qualité élevés pour les lectures de différents contenus sur votre appareil. La disponibilité de la série dans diverses régions s’exécutera à une date ultérieure, et les tarifs diffèreront selon le pays concerné.

Les caractéristiques de la série 30

Le fleuron de cette suite de la série 30 se nomme TCL 30 5G. Ce dernier tourne avec le processeur Dimensity 700 de chez Mediatek et s’offre un écran AMOLED 1080p de 6,7 pouces. Quant aux TCL 30 E/SE, et le TCL 30/30+, TCL choisit respectivement le Mediatek Helio G25 et G37. L’écran des TCL 30 et 30+ s’apparente à celui du 5G. Parallèlement, les TCL 30 E/SE dispose d’un 720 p de 6,52 pouces.

Les TCL 30 SE et les 30 E comportent respectivement une caméra selfie de 8 MP et de 5 MP. Quant aux TCL 30+ et 30 5G, la caméra frontale ultra-large atteint 13 MP. Tous les modèles de la série 30 disposent d’une encoche en forme de V afin d’accueillir la caméra frontale. Le bloc photo de la 30 E montre un double objectif de 50 MP + 2 MP à l’arrière. Le reste de la bande possède 3 objectifs de 50 MP + 2 MP + 2 MP chacun.

La batterie des modèles 30 E et 30 SE offre 5000 mAh. Par contre, pour les 30, 30+ et 5 G, cela atteint 5010 mAh et accepte la charge de rapide de 18 W. Toute la nouvelle série 30 de TCL tourne avec Android 12, avec la sous-couche TCL UI 4.0.

Conclusion

Chaque année, le Mobile World Congress détient toujours son lot d’annonces ou de sorties de nouveaux smartphones. TCL répond présent et nous offre un arsenal de 5 smartphones : le TCL 30, 30+, 30 E, 30 SE et le 30 5G.