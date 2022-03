Sony Xperia 1 IV : les premières fuites du flagship de la firme japonaise

Rate this post

Des informateurs ont pu avoir les premiers rendus du Sony Xperia 1 IV, successeur du très réussi Xperia 1 III. En effet, OnLeaks et GizNext ont dévoilé un aperçu du smartphone. Une partie des caractéristiques ont également fuité lors de cette découverte.

Un nouveau design pour le smartphone ?

Les smartphones de Sony se distinguent du lot avec son apparence familier. En effet, les Xperia arborent un design anguleux avec des bords légèrement arrondis. C’est le cas du précédent flagship de la marque, le Xperia 1 III.

Cette nouvelle mouture semble hériter de son ainé. Donc, les différences visuelles entre les deux seraient mineures. Nous retrouverons donc la forme carrée si chère à Sony. Cela s’avère également s’appliquer sur la taille de l’écran avec 6,5 pouces en diagonale, au format 21:9.

Le dos reprendra un appareil photo avec trois capteurs. La caméra selfie se retrouverait aussi sur le coin supérieur du smartphone, ce qui en fait une autre similarité avec son prédécesseur. Les fuites évoquent la présence d’un télescope, mais n’en dévoilent pas plus. Les spéculations se penchent sur la reprise des capteurs de 12 MP.

Parmi les surprises sur le prochain Xperia premium concerne la présence d’une prise jack 3,5 mm. Il s’agit d’une fonctionnalité rare sur les appareils haut de gamme. Mais Sony reste fidèle à sa nature.

Les informations connues sur le Xperia 1 IV

Si le côté apparent reste vaguement similaire au Xperia 1 III, les caractéristiques semblent avoir reçu une sérieuse remise à niveau.

La première concerne la puce présente, il s’agirait du dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. Les rumeurs parlent du Snapdragon 8 Gen 1. Toutefois, nous savons que le cadet, le Xperia 5 IV pourrait arriver avec le Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Nous pensons donc qu’il est plus probable de voir ce SoC sur le nouveau flagship.

Les performances seraient également revues à la hausse. Cette fois, Sony va mettre 16 Go de RAM (contre 12 Go sur le prédécesseur) avec 256/512 Go de stockage pour son smartphone. La capacité de l’accumulateur augmenterait également. Elle passerait de 4 500 mAh à 5 000 mAh, avec le support d’une charge filaire rapide de 45W.

Il ne s’agit que des premières rumeurs, mais cela semble bien prometteur. Le Sony Xperia 1 III figurait parmi les meilleurs smartphones de 2021. Son successeur ferait-il mieux ?