Le Sony Xperia 1 III remporte un prix à l’EISA Awards 2021/2022

L’EISA Awards 2021 – 2022 perpétue la tradition de récompenser les meilleurs produits de leurs catégories. Comme chaque année, le mois d’août est un événement attendu des constructeurs. Dans sa catégorie, Sony obtient le titre de meilleur smartphone multimédia avec le Xperia 1 III.

Le meilleur smartphone multimédia

L’EISA awards s’est tenu le 15 août dernier. Les prix décernés sont le fruit de la délibération des experts techniques issus de plus de 60 magazines et sites internet internationaux.

Sony sort une nouvelle version de son smartphone Xperia 1. Après le mark II, le mark III débarque avec le premier écran 4K HDR OLED à 120 Hz sur un smartphone. L’appareil se distingue par ses performances dans le multimédia. Le Xperia 1 III se place comme le mobile idéal pour la création et le visionnage de vidéos et de photos de haute qualité.

Le smartphone embarque trois capteurs dorsaux de 12 mégapixels pour chacun. Son avantage réside dans la présence d’un téléobjectif périscopique à focale variable. Il exploite les mêmes technologies Zeiss que sur l’appareil photo Sony Alpha. Cela permet l’obtention d’un rendu de très haute qualité pour vos photos et vos vidéos. Le capteur frontal est de 8 mégapixels.

Des caractéristiques haut de gamme

Pour soutenir ces performances, le Xperia 1 III embarque un processeur Snapdragon 888 Qualcomm en 5 nm. Un RAM de 12 Go et un Rom de 256 Go complètent la configuration. Il est possible d’ajouter une carte microSD pour une extension de mémoire. Cela vous laissera de l’espace pour stocker vos données médias.

Le Xperia 1 III offre également des performances jouissives en jeux mobiles et en multitâches. La capacité de la batterie est de 4 500 mAh. Elle est compatible avec une charge rapide de 30W, sans fil à 11W et une charge inversée à 3W.

Ce smartphone se classe parmi les produits haut de gamme sur le marché. Les finitions sont donc également au rendez-vous. En plus des fonctionnalités intégrées, vous profiterez du design frais avec l’achèvement en verre impeccable. L’appareil présente une protection IP65/IP68, soit une protection contre l’eau et contre la poussière.

Le prix estimé pour obtenir un modèle neuf est d’environ 1 300 €.

Conclusion

Sony a dévoilé récemment ce modèle, avec le Xperia 5 III. La marque nippone revient donc sur ses concurrents en remportant le prix EISA Awards 2021 – 2022 avec le modèle Xperia 1 III. En attendant les retours des utilisateurs, cette récompense est déjà une marque de confiance de poids dans l’achat du smartphone japonais.