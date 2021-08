Rate this post

L’offre promotionnelle Cdiscount Mobile 130 go à 7,99 €/mois

Internet est indispensable pour partager ses photos de vacances sur les réseaux sociaux. Cdiscount propose un forfait mobile avec 130 go à moins de 8 €/mois. Cela représente un volume confortable pour tous vos loisirs en ligne.

Une offre limitée

Cdiscount Mobile propose une nouvelle offre promotionnelle limitée dans le temps. En effet, la date limite pour bénéficier du tarif est le 24 août 2021 prochaine. Le forfait mobile vous donne un volume Internet de 130 go à 7,99 €/mois. Ce tarif sera valable pour 12 mois d’abonnement. Vous paierez alors 7,99 €/mois sur une année, au lieu de 20,99 €/mois.

Les données Internet sont compatibles avec le réseau 4G de Bouygues télécom en France métropolitaine. Cela est synonyme d’une connexion fluide et sans interruption durant vos sessions. Pour profiter de ce débit, un téléphone compatible avec le réseau 4G sera nécessaire.

L’achat du forfait mobile vous donne également droit à des appels et des SMS/MMS. Ces bonus sont utilisables en France métropolitaine, en zone Union européenne (27 pays + l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), dans 8 destinations en outre-mer (DOM). Cela représente 38 destinations au total.

Un bonus de 13 Go sur le volume Internet est disponible dans la zone EU et DOM. Toutefois, des conditions peuvent s’appliquer sur l’offre. Par exemple, des taxes peuvent s’ajouter. Cela est valable en cas d’utilisation professionnelle du forfait, et en excédant 3 h de conversation maximum par appel. La limite de nombre de destinataires est de 129 pour la France métropolitaine et de 99 pour les autres zones de l’offre.

Les avantages

Le forfait Cdiscount Mobile reste entièrement sans engagement. Cela vous permettra donc de changer d’offre à tout moment. Vous profiterez donc des avantages économiques de la promotion, tout en ayant la possibilité de résilier le contrat. La validité de la promotion dure uniquement 12 mois. Vous pourrez donc changer d’offre à la fin de celle-ci.

L’achat d’une offre Cdiscount Mobile vous permet de profiter du même tarif sur les zones indiquées dans le forfait. La facturation restera donc identique, à condition de respecter les conditions d’usages de l’opérateur. Cdiscount Mobile propose également une enveloppe web dédiée pour une utilisation à l’étranger (hors France).

Conclusion

Il existe une multitude de promotions sur les forfaits mobiles. Le tarif de 7,99 €/mois avec un volume de données de 130 go est une offre confortable pour un usage quotidien d’Internet. Il reste cependant recommander de bien vérifier toutes les conditions pour éviter toutes mauvaises surprises.