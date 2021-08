Rate this post

Le nouveau forfait « Very B&You » 100 go d’internet à 11,99 €/mois

La concurrence entre les opérateurs continue avec les forfaits mobiles. La dernière en date de chez B&You est l’offre « Very B&You ». Vous aurez la possibilité de choisir un volume de données d’internet avec un tarif concurrentiel.

Les forfaits de B&You

B&You continue de proposer des offres de forfaits mobiles avantageux pour ses clients. L’opérateur en ligne de Bouygues Telecom propose cette fois 100 go d’internet à moins de 12 €/mois. Il s’agit d’un nouveau forfait appelé « Very B&You ». Cette série spéciale d’offres présente un délai de validité. En effet, vous pourrez effectuer une souscription jusqu’au 24 août 2021.

Le forfait internet mobile de 100 go à 11,99 €/mois est une proposition confortable et économique pour les dévoreurs de données. Mais B&You présente une autre offre pour les plus gourmands : 200 Go pour 14,99 €/mois. Évidemment, l’opérateur a pensé aux utilisateurs occasionnels. Ces derniers peuvent se tourner vers le forfait de 5 Go à 4,99 €/mois.

La souscription au « Very B&You » reste sans engagement. Il vous sera donc possible de résilier à tout moment votre contrat en cas d’insatisfaction. Les tarifs resteront également inchangés, même après un an d’abonnement.

Le contenu des offres

Comme la plupart des forfaits mobiles en France, l’offre intègre la présence des appels, des SMS et MMS illimités. Ces avantages sont uniquement disponibles en France, et en zone Europe vers les DOM. Comme il s’agit de l’opérateur en ligne de Bouygues Telecom, vous bénéficierez de leur réseau 4G. Cela est valable pour toutes vos opérations sur le réseau B&You.

Vous pourrez donc profiter d’une connexion fluide avec la 4G. Les streamings de vidéos, les réseaux sociaux, la musique, les jeux en ligne marcheront sans problème. Cette absence de limite pourrait ravir les plus exigeants.

Hors de France, il est possible de jouir d’une connexion 4G avec 15 ou 20 Go d’internet. Cela est valable pour l’Europe et les DOM. Toutefois, ces forfaits sont des roaming de l’offre 100 go et 200 Go. La proposition de 5 Go à 5 €/mois reste uniquement disponible en France.

Conclusion

Les critères de choix d’un forfait internet mobile commencent par la vérification du volume de données disponibles, puis du prix, et enfin du réseau. B&You semble proposer un volume confortable et adapté selon vos besoins, avec du 4 G. Le dernier point positif concernera l’absence d’engagement sur l’offre.