Xperia 1 IV : fuites sur les fonctionnalités et la date de sortie

Les rumeurs sur le Xperia 1 IV

Le Sony Xperia 1 IV (Mark 4) repéré récemment sur les médias sociaux chinois. Une source publie divers détails sur la date probable de sa sortie. Les caractéristiques, notamment les fonctionnalités de l’appareil photo apparaissent également sur internet. Nous vous récapitulons les informations recueillies.

Après l’expérience Xperia 1 III, les rumeurs rapportent la persévérance de Sony dans la production de smartphone haut de gamme. En effet, les fonctionnalités efficaces du Xperia 1III encouragent le constructeur à produire davantage. Les éléments moins performants, tel le problème de charge lente, subiraient une correction sur le nouveau produit. Outre les fonctions, une rénovation du design du joyau de Sony reste probable.

La source Weibo (ZACKBUKS) parie sur un lancement au mois de mai. Le modèle précédent avait commencé à sortir en juin en Chine, pour finir disponible en août dans le monde. De ce fait, nous pouvons prévoir la sortie du smartphone se dérouler de façon échelonnée cette année aussi.

La même source indique le Snapdragon 8 Gen 1 comme processeur du Xperia 1 IV. Aucune surprise à attendre à ce propos. Le RAM disponible serait de 12 Go à 16 Go, et le choix de la capacité de stockage s’effectuerait entre le 256 Go et 512 Go. La puissance de la batterie atteindrait 5000 mAh, avec un chargeur rapide de 45 W. Pour rappel, le chargeur du Xperia 1 III fournissait une puissance de 30W seulement, pour la même capacité. La mode de recharge sans fil demeure disponible pour cet appareil.

Une attention particulière pour l’appareil photo

L’appareil photo à l’avant du Xperia 1 IV se situerait sous l’écran, dans le souci de rendre la bordure plus fine. Aussi, Sony pourrait réintégrer le capteur ultra-large (12 MP Sony Expor RS IMX36312), un dispositif bien rodé, déjà utilisé et convaincant avec le Xperia 1 III.

L’objectif principal et le téléobjectif se trouveraient également améliorés. En effet, le dos de l’appareil photo se composera d’un triple objectif à capteurs extralarge de 12 MP x 12 MP x 12 MP. Ce choix reste logique pour Sony, déjà adepte des grands capteurs. Enfin, les rumeurs évoquent l’utilisation du pixel binning. La firme doterait alors le smartphone de capteurs Quad-Bayer de 50 MP et 48 MP pour le grand-angle et l’ultra grand-angle.

Conclusion

Notre article rejoint bien une rumeur récente. Cette dernière utilise le mot « génial » pour décrire le Sony Xperia 1 IV. En effet, selon un leaker, les appareils photo, la puissance de charge revue et le design amélioré font de ce smartphone comme un des plus attendus en 2022.