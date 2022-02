MWC 2022 : toutes les informations recueillies à propos de l’événement

Rate this post

Toutes les informations recueillies à propos du MWC 2022

À quatre semaines avant son ouverture officielle, le Mobile World Congress fait l’objet de plusieurs mises à jour. Cette dernière affirme la présence, mais également l’absence de certaines grandes marques. Il s’agit de Lenovo, Asus, Google, Sony Mobile etc. Le congrès prévoit de recevoir plus d’un millier de participants. Dans cet article, nous évoquerons tous les points nécessaires à connaître concernant ce grand événement de la GSMA.

Qu’est-ce qu’on entend par le Mobile World Congress ?

Le Mobile World Congress ou MWC fait partie des plus grands événements technologiques du monde. La GSMA (Global System for Mobile Associations) organise ce salon mobile chaque année à Barcelone. Ce grand salon héberge habituellement les conférences des grands constructeurs. Mais cette année, leurs intentions tardent à se concrétiser à cause de la situation sanitaire et des risques encourus par leurs employés.

Contrairement au salon de grande envergure comme le CES Las Vegas ou l’IFA de Berlin, le MWC a la spécificité de se concentrer sur l’innovation dans le secteur mobile. Par conséquent, de nombreuses grandes marques tirent profit de cet événement pour présenter et officialiser leurs dernières innovations en Europe. Cela peut concerner les produits ou les services.

Malgré la crise sanitaire, la GSMA veut rester optimiste et tient à maintenir ses plans. Mais, il est difficile encore de savoir comment le contexte en Catalogne évoluera.

Chaque mois de février, le salon mobile a lieu à Barcelone. Cela se tient depuis 2006, et continuera au moins jusqu’en 2023. Le Mobile World Congress 2022 aura lieu du 28 février au 3 mars 2022 à Fira Gran via, l’endroit où se déroule la foire commerciale de Barcelone.

L’événement aura lieu malgré la crise sanitaire

Le 25 janvier 2022, l’organisateur a confirmé à l’une de nos sources qu’il entendait maintenir l’événement. Le PDG de la GSMA a annoncé sur le site de MWC que tous les participants et intervenants pourront discuter et communiquer sans risque, en respectant les mesures sanitaires prises en place pour assurer la sécurité de tous.

L’événement se produira comme prévu en collaboration avec les autorités espagnoles. Mais l’organisateur se révèle prêt à annuler la manifestation si cette dernière le juge trop risqué.

À titre d’information, le salon de 2020 a été annulé quelques semaines avant l’ouverture officielle. D’autre part, le salon de 2021 a eu lieu, mais à une échelle beaucoup plus petite. Cela s’est passé en juin de la même année pour assurer la sécurité totale des organisateurs et participants. L’année dernière, la GSMA a rapporté que 120 000 personnes prendraient part de l’événement dont 20 000 étaient des particuliers.

L’ouverture officielle se déroulera le lundi 28 février à 9 heures CST. D’après les informations collectées, Honor sera le premier à intervenir durant cette foire mobile.

Pour cette année, la GSMA espère accueillir plus de 1 500 participants provenant de 150 pays différents. Toutefois, certaines entreprises et conférenciers choisissent de manquer l’événement pour préserver la sécurité de leurs employés. Le public peut également assister à ce grand salon de mobile. Pour cela, il doit acheter un ticket à partir de 700 € pour y participer et contempler l’organisation.

Les marques qui assisteront au salon technologie de Barcelone

Ici, nous avons classé toutes les marques qui ont approuvé officiellement, ou du moins publiquement leur participation au grand événement de la technologie mobile de 2022.

Honor

Honor a confirmé sa présence au salon. La firme prononcera un discours d’ouverture intitulé « The power of Magic » soit « le pouvoir de la magie » en français. Sa conférence aura lieu le 28 février à 9 h CET (3 h EST). Elle présentera de nouveaux produits. Cela peut s’agir éventuellement d’une nouvelle gamme de smartphones.

Pour rappel, Honor a récemment lancé le Magic V en chine, nous pourrions donc voir un lancement mondial.

Huawei

Malgré un élan en baisse, Huawei sera également présent à l’exposition. Elle a annoncé sa participation à l’événement à travers une page web dédiée au salon. Une de nos sources a révélé que la firme devrait lancer le Mate X3, comme l’a annoncé son président Derek Yu. Cela se produisait lors d’un interview diffusé sur une chaîne roumain.

De plus, la société organisera sa propre conférence Huawei Days qui se tiendra le 27 février prochain.

Xiaomi

En ce qui concerne Xiaomi, il a toujours des réserves sur ses projets pour le MWC 2022. Mais évidemment, nous espérons voir sa dernière gamme phare, le Xiaomi 12 qui était sorti en Chine. La société a confirmé à TechRadar qu’elle serait présente au salon en février.

Oppo

Oppo a également communiqué qu’il participera au plus grand salon mobile de 2022. Un représentant de la marque a annoncé qu’Oppo sera bel et bien présent au MWC de Barcelone et exposera ses dernières innovations. Par conséquent, la société peut y présenter les Find X5 Pro, X5 NEO et X5 lite.

Le Find X5 sera le nouveau produit phare de la marque. Il devrait proposer une fiche technique digne de son classement, notamment un écran AMOLED LTPO 2.0 ou un Soc Snapdragon 8 Gen 1.

Nokia

Sur son site officiel, Nokia indique qu’il sera présent à l’événement de la GSMA. À Barcelone, la marque repoussera les limites, comme annoncé sous le slogan « Break the boundaries in Barcelona ». Il s’avère que la marque ne se concentrera que sur les solutions de mise en réseau lors de l’annonce des produits.

Realme

Comme l’a mentionné la GSMA sur son site officiel, Realme sera présente au MWC. La jeune marque chinoise pourrait montrer son nouveau produit Realme GT 2 Pro en Europe. Avec le lancement du smartphone en Chine en début janvier, la firme espérait lancer son vrai flagship, et le pari semble réussir.

Le smartphone se distingue par son design dit écologique, ses caractéristiques techniques solides, et son prix très compétitif.

Quant aux Vivo, Alcatel, TCL et ZTE, il n’y a pas encore d’annonces officielles.

Les marques qui risquent de manquer cet événement

Certaines grandes marques ont officialisé qu’elles ne seront pas présentes physiquement au MWC 2022. Mais, ils peuvent tout de même participer à l’événement en ligne. D’autres confirment qu’elles ne participeront pas du tout au grand salon technologie de 2022. Voici le nom de ces marques qui risquent d’être absentes.

Sony

Cela fait 3 années consécutives que Sony ne participe pas à cet événementiel depuis 2019. La GSMA se dit surprise par cette nouvelle. Sony mobile décide de ne pas se présenter à l’événement organisé par la GSMA. Cela est dû aux décisions stratégiques et commerciales prises par la firme. Elle tiendra cependant une conférence virtuelle pour présenter ses produits.

OnePlus

La présence d’OnePlus lors de MWC 2022 reste à savoir. En fait, le constructeur n’a pas encore déclaré son éventuelle participation. Elle vient de lancer son modèle OnePlus 10 Pro en Chine. De ce fait, nous estimons un lancement mondial lors de ce salon.

Toutefois, le constructeur organisera probablement un événement dédié pour présenter son nouveau fleuron en Europe. De plus, il s’avère difficile de voir OnePlus avoir son propre stand au MWC 2022. Cela demeure depuis qu’Oppo a absorbé la jeune marque chinoise.

Samsung

Samsung n’a pas encore validé sa présence à la grande messe des mobiles à Barcelone. Durant le salon de l’année dernière, le géant du Sud-Coréen présentait son nouveau système d’exploitation pour smartwatch, l’One UI Watch.

Pour cette année, nous espérons peu de choses venant de la marque Samsung. Elle venait de lancer son smartphone Galaxy S21 FE. Ses autres produits seront certainement lancés dans un avenir proche. Comme le cas des séries Galaxy S22, ces téléphones seront dévoilés lors d’un événement dédié le 9 février 2022.

Lenovo

En raison de l’instabilité des conditions sanitaires, Lenovo confirme qu’il ne participera pas au salon de la GSMA. Cependant, un poste sur twitter et un teaser sur son site officiel affirme la présence virtuelle de la marque.

Asus

Asus confirme à TechRadar qu’il ne sera pas présent à la foire des mobiles de Barcelone. En effet, sa dernière contribution remonte à 2018. Par contre, il serait très étonnant de voir les prochains smartphones de la marque se présenter au MWC 2022.

Le calendrier de sortie du fabricant ne correspond pas tout à fait au salon technologique de Barcelone.

Google

L’année dernière, Google ne participait pas au salon. Cela peut être encore le cas pour cette nouvelle édition. La société de Mountain View a récemment lancé ses smartphones Google Pixel 6 et 6 Pro, la fin de l’année dernière. Son prochain événement peut probablement s’agir Google I/O, où il présentera Android 13.

Motorola

À l’heure actuelle, l’apparition de Motorola au salon s’avère incertaine. En effet, aucune annonce officielle n’est aperçue. Actuellement, la marque développe son Razr 3. Selon les rumeurs actuelles, ce smartphone ferait sa première apparition sur le marché en septembre 2022.

Conclusion

Le Mobile World Congress de 2022 arrive à grands pas. Les marques confirment à tour de rôle leur présence au salon. Organiser une exposition ou un congrès de cette ampleur se révèle toujours difficile dans les circonstances actuelles. Toutefois, certaines marques restent muettes à propos de leurs participations à l’événement. Il y en a d’autres qui corroborent leurs absences au salon. Nous vous tiendrons au courant lorsqu’une nouvelle marque confirmera.