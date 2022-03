Rate this post

La série Nokia C21 : les entrées de gamme avec un écran 6,5 pouces

HMD Global a annoncé de nouveaux produits appartenant à la série C de Nokia. Cela s’est tenu hier dans la première journée du MWC 2022. En fait, il s’agit du Nokia C21 et de sa variante Plus. Leurs fiches techniques s’avèrent prometteuses avec l’Android 11 Go Édition. Ils disposent d’un grand écran de 6,5 pouces. Nous allons présenter leurs spécifications respectives.

La version Plus de la gamme C

Le Nokia C21 représente un modèle assez performant pour la série C. Il est doté d’un châssis en métal et d’un indice IP52. Cela semble une première fois chez le constructeur. Sur l’écran, nous trouvons un verre trempé d’une marque inconnue.

Le smartphone arbore une dalle HD+ de 6,5 pouces. Elle loge une caméra frontale de 5 MP pour les selfies. Au dos, l’appareil adopte un système photo à double capteur de 13 MP (principale) et de 2 MP (profondeur).

Un chipset Unisoc SC9863A sculpté en 28 nm alimente le téléphone. Ce processeur peut être cadencé jusqu’à 1,6 Hz. Il s’associe à un GPU de PowerVR GE8322. Ils sont couplés à une mémoire vive de 2, 3, ou 4 Go de RAM. Pour le stockage interne, le modèle dispose d’une capacité de 32 et 64 Go. Elle est extensible via une microSD.

Le Nokia C21 se présente en deux versions. L’une possède une batterie de 5 050 mAh qui peut durer à l’ordre de trois jours. Et l’autre variante propose une batterie de 4 000 mA h pour une autonomie de deux jours. Un chargeur de 10 W se trouve dans l’emballage.

Le Nokia C21

Le Nokia C21 représente la variante la plus abordable de la série. En effet, ce modèle dispose d’un écran HD+ de 6,5 pouces, d’un cadre métallique, et d’un verre trempé. Cependant, il n’y a pas un indice IP.

Le téléphone est propulsé par le même Soc Unisoc. Toutefois, la capacité du RAM s’avère en baisse avec 2 ou 3 Go seulement. Il se présente en deux options de stockage, 32 et 64 Go. L’appareil présente un emplacement d’un microSD dédié.

L’une des différences demeure au niveau de la batterie. Celle-ci n’est que de 3 000 mAh, compatible à une charge de 5 W. En effet, le chargeur accompagnera votre achat. Il sera présent dans la boîte.

L’appareil dispose d’un capteur photo 8 MP qui se trouve à l’arrière. Un module de 5 MP servira pour le selfie et pour la reconnaissance faciale. Un lecteur d’empreinte digitale est disponible comme pour la version pro.

Conclusion

Le Nokia C21 et sa variante Plus se dotent d’un grand écran de 6,5 pouces, et d’un cadre métallique. Ces smartphones d’entrée en gamme sont idéals pour ceux qui cherchent un téléphone de bon marché. Ils arriveront d’ici peu, selon la marque. Par ailleurs, cette dernière a également présenté un