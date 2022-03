Rate this post

En pleine préparation du lancement de son smartphone Galaxy A53 5G, Samsung tente d’innover l’aspect avec de nouvelles couleurs. L’ébauche de son rendu et ses spécifications finales se font sculpter peu à peu par les nombreuses fuites.

Bleu et orange : de nouvelles couleurs en perspective ?

Les rumeurs présentaient le Galaxy A53 5G avec deux couleurs ternes : le blanc et le noir. Actuellement, WinFuture rapporte une version plus vive, et montre le smartphone avec les teintes bleues et orange. Ces coloris rappellent le A52, sans pour autant complètement le copier. En effet, le ton bleu du A53 paraîtrait plus clair comparé à celui du A52. Idem pour l’orange, il reste dans une texture traditionnelle pour le A52 et tend vers la pêche pour le A53.

Cela dit, le châssis arrière maintiendrait la matière plastique bien résistante du A52 5G, et l’avant à bords relativement épais. En revanche, Samsung apporte une amélioration propre au A53 5G. La firme aurait supprimé la prise de casque présente sur le modèle A52 5G. Évolution technologique oblige, cette suppression semble évidente et prévisible. Enfin, le bloc photo se présenterait sous une forme légèrement carrée, moins proéminente face à l’ensemble du dos, et moins saillant.

Les probables caractéristiques et spécifications du Samsung Galaxy A53

D’après les rumeurs, la face avant du Galaxy A53 5G se parerait d’un écran AMOLED FHD+ de 6,52 pouces. Son taux de rafraîchissement atteindrait 120 Hz. Un SoC Samsung de gamme intermédiaire, absent du commerce, dirigerait le Samsung A53 5G. Connu sous le nom de Exynos 1200, ce processeur possèderait deux cœurs de haute performance, cadencés à 2,4 GHz. Six cœurs avec une vitesse d’horloge maximale de 2,0 GHz coopèreraient avec les deux premiers.

Le GPU Mali G68 viendrait aider le chipset pour le traitement graphique. Une mémoire vive de 6 et de 8 Go se trouverait proposée sur l’appareil. Le Galaxy A53 5G bénéficierait d’au moins 128 Go de capacité de stockage. Cette dernière pourrait augmenter jusqu’à 1 To avec l’aide d’une carte microSD.

Le smartphone devrait s’alimenter grâce à une batterie de 5000 mAh. Cette dernière semblerait supporter une charge de 25 W. Au dos de l’appareil, quatre caméras s’installeraient avec des configurations performantes. En effet, le bloc photo se composerait d’un capteur primaire de 64 MP + un objectif ultra-large de 12 MP. La macro proposerait 5 MP, enfin le capteur de profondeur offrirait 5 Mpx également.

Conclusion

Samsung miserait sur le design de son nouveau A53 5G pour séduire les adeptes de smartphones de milieu de gamme. Le constructeur rajouterait diverses innovations, pour positionner son produit parmi les appareils tendance.