À travers ses gammes Galaxy A et S, Samsung essaie de proposer des téléphones de catégorie premium et d’entrée de gamme. À part le futur Samsung Galaxy S22, qui est d’ailleurs très attendu, il y a également le milieu de gamme Samsung Galaxy A53. Celle-ci a récemment reçu la certification de la TENAA. Ainsi, nous avons pu découvrir les détails de ce futur smartphone.

Certifiée par la TENAA, bientôt une officialisation du Samsung Galaxy A53 5G ?

Le Samsung Galaxy A53 est le successeur du fameux Galaxy A52 5G. Les utilisateurs de la marque coréenne l’attendent donc avec impatience. Apparemment, ce modèle vient de passer plusieurs certifications, ce qui pourrait annoncer une officialisation prochainement. Récemment, le smartphone a été repéré sur le site de la TENAA, en Chine. De ce fait, nous avons pu mettre la main sur les détails concernant sa fiche technique.

Cet appareil semble adopter un design et une dimension très assimilable à son aîné, le Galaxy A52s. En effet, son épaisseur est inférieure par rapport à celui de son prédécesseur. Il passe de 8,1 mm contre 8,4 mm.

L’autorité de régulation chinoise ne souligne pas le type de dalle présente sur le téléphone. Mais nous misons sur la technologie AMOLED, comme le Galaxy A52 5G. Ce futur smartphone est équipé d’un écran Full HD+ (une résolution de 2400 x 1080 pixels) de 6,46 pouces. Son taux de rafraichissement reste encore à savoir, bien que nous pensons au 90 Hz au minimum pour cette catégorie. Néanmoins, il bénéficie d’un lecteur d’empreinte inséré sous l’écran.

D’autres détails dévoilés

D’après la TENAA, le smartphone fonctionnerait avec une puce octa-core d’Exynos 1200. Mais il se peut que la firme change d’avis et opte pour le Snapdragon 778 G. La décision de présenter deux variantes selon le marché est également une possibilité, comme pour le cas des Galaxy S. Le processeur est couplé avec 8 Go et 6 Go de RAM. Vous pouvez choisir entre les deux configurations de stockages proposées : 128 Go et 256 Go. Chacune d’elle est extensible jusqu’à 1 Tb par le biais d’une carte microSD.

Avec ce modèle, Samsung propose des capteurs à l’arrière allant de 64 MP, 12 MP, 5 MP et 5 MP. Le smartphone dispose également un capteur frontal de 32 MP.

Lors de la certification, nous avons repéré une capacité de 4860 mAh pour la batterie. Cela représente une capacité plus importante que celle de son prédécesseur, soit 4 500 mA h. Une fuite confirme qu’elle est compatible avec une charge de 25 W.

Sa date de sortie officielle n’est pas communiquée, mais nous espérons qu’il sera sorti dans le courant de ce premier trimestre, probablement durant l’évènement Galaxy Unpacked.

Conclusion

La certification du Galaxy A53 5G sur la plateforme chinoise nous permet de connaitre une grande partie de ses fonctionnalités. Ces dernières se présentent d’ailleurs prometteuses. Nous attendons impatiemment la sortie officielle de ce nouveau smartphone, afin d’en savoir plus s