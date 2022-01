Lycamobile : Test et avis sur l’opérateur

Rate this post

Existant depuis plus de 10 ans, Lycamobile est un opérateur virtuel qui propose des offres intéressantes. Il est même classé parmi les leaders du marché de la téléphonie français. Connaitre davantage ses fonctionnalités et services sera nécessaire pour nous permettre de vous donner notre avis sur les prestations de ce MNVO.

Lycamobile en quelques mots

Lycamobile est un MNVO d’origine anglaise. Cet acronyme signifie que la compagnie est un opérateur de réseau mobile virtuel. En effet, la société Lycatel Services Limited, sise à Londres, exploitait cette marque. En 2011, Lycamobile apparait pour la première fois sur le marché français. L’opérateur connait son succès à travers la vente des offres low cost. De plus, il se repose sur le réseau de Bouygues Télécom.

En 2015, la marque Lycamobile a débarqué dans la Tunisie et atteint le top 4 des opérateurs tunisiens. Actuellement, Lycamobile opère dans 22 pays dont la plupart sont des pays européens. D’après son site, le nombre total de ses clients dépasse 16 millions.

Lycamobile est désormais un MNVO complet sur le réseau de Bouygues Télécom depuis la conclusion d’un accord en 2011. Cela signifie que l’opérateur peut installer ses équipements et utiliser le réseau de Bouygues. Il est également indépendant de toutes prises de décisions pour gérer sa propre clientèle et en matière de la conception des offres.

Comment fonctionne Lycamobile ?

Lycamobile propose une gamme de forfaits mobiles à des prix très compétitifs. Il regroupe l’ensemble de ses offres sous forme de cartes de recharge. D’ailleurs, elle se démarque de ses concurrents grâce à la commercialisation de ses services au moyen même de ces cartes.

Pour profiter de ces offres, vous devez vous procurer d’une carte SIM disponible dans une grande surface, les épiceries, les bureaux de tabac, etc. En effet, 68 000 magasins en France vendent une carte SIM Lycamobile. Toutefois, il est possible de commander gratuitement en ligne votre puce.

Pour rendre fonctionnelle votre carte SIM, il faudra l’activer soit en composant le numéro 323, soit en ligne depuis le site du MNVO. Pour valider l’activation, le code PUK et les 4 derniers chiffres ICCID (visible sur l’enveloppe de la carte SIM) sont essentiels.

Une fois que votre carte SIM est validée, vous aurez à acheter une carte de recharge. Lycamobile propose des solutions de forfaits mobiles sans engagements. De plus, elles sont simples et pratiques pour communiquer en France et à l’étranger. Le prix des offres s’avère moins cher par rapport aux autres opérateurs.

Les offres proposées par Lycamobile

Pour profiter des meilleures offres avec votre Carte SIM Lycamobile, il est préférable de nous intéresser à la gamme complète des forfaits de l’opérateur. Cela concerne les offres nationales, les forfaits internationaux, les offres internet et le Lycaworld.

Les pass nationaux

Ces forfaits sont destinés aux utilisateurs fréquents et polyvalents. Ils utilisent quotidiennement leur smartphone pour les appels et les données. Les offres nationales de Lycamobile proposent des appels illimités et SMS illimités. Elles se déclinent en 6 formules différentes, qui varient en fonction de la quantité de données à procurer.

Le pass Budget : 4,99 € pour 2 Go d’internet.

Le pass S : pour moins de 10 €, vous aurez droit à 15 Go d’internet. Mais les nouveaux clients peuvent souscrire à cette offre avec une réduction de 50 %, soit 4,99 € pour 20 Go de datas.

Le pass M : à partir de 14,99 €, vous disposez de 15 Go d’accès internet. Mais l’offre est actuellement en promotion. Les enveloppes internet sont passées de 15 Go à 50 Go, et si vous êtes un nouveau client, le prix est divisé en deux soit 7,50 €.

Le pass L : 40 Go vous seront alloués pour votre connexion à internet. Le prix de cette offre est de 19,99 €. Mais elle est en promotion, la couverture de data devient 80 Go, au prix de 3,99 € pour les nouveaux utilisateurs de Lycamobile.

Le pass XL : vous avez droit à 100 Go pour 24,99 €. Les nouveaux adhérents ont droit à une réduction de 4,99 €.

Le pass nationale Bonanza : une couverture de data de 120 Go plus 120 minutes d’appels internationaux vers 50 destinations pour 14,99 €. Celle-ci est une solution idéale pour les gros consommateurs de datas internet.

Il est à noter que chaque pass a une validité de 30 jours.

Les pass internationaux

Cela représente une meilleure solution pour passer des appels à l’étranger, selon la destination et la durée de l’appel. En effet, avec le forfait international de Lycamobile, vous pouvez appeler et/ou vous connecter depuis divers pays. Un pass international peut s’agir :

Des pass 30, 60 et 120 vous permettent de passer des appels respectivement de 40, 60 et 150 minutes vers les différents pays d’Afrique.

Du pass tout compris (S, M ou L) comprenant un nombre défini de SMS allant de 200 à 500 messages, une enveloppe data de 1 Go à 5 Go. Il se compose également des appels nationaux et internationaux qui varient de 3 h 20 à 50 h. Vous pouvez passer des appels illimités sur le réseau Lycamobile. Ils sont au prix de 9,99 € (pass S), 14,99 € (pass M) ou 19,99 € (pass L).

Les cartes de recharge pour internet

Ces offres sont réservées aux gros consommateurs de datas internet. En effet, les consommateurs utilisent leur smartphone pour les applications et pour se connecter à internet. Les utilisateurs qui ne veulent pas utiliser internet sur leurs appareils mobiles peuvent faire de très bonnes affaires. À l’inverse, ceux qui ne veulent pas de forfaits communication ont souvent plus de mal à trouver ce qu’ils recherchent.

Lycamobile propose des cartes de recharges internet allant de 100 Mo (2,99 € pour 14 jours d’utilisation) à 50 Go (49,99 € pour 30 jours d’utilisation) pour les très gros consommateurs. Il existe également des offres alternatives de 1, 2, 10 ou 20 Go.

Lycaword ou le pass monde de Lycamobile

Lycamobile est un MNVO international qui s’appuie sur la diversité des destinations pour attirer plus de clients. À cette fin, la société propose des cartes de recharge vers des destinations dans des pays spécifiques.

Le pass Lycaworld est un forfait international qui permet d’appeler vers d’autres numéros Lycamobile à l’étranger. Tous ces forfaits Lycaworld durent 30 jours. Ils donnent également le droit de composer pour un certain nombre de minutes vers un numéro Lycamobile.

Le prix d’un pass Lycaworld varie de 1,90 € à 10 € et la durée d’appel est comprise entre 1 h et 10 h d’appels vers de nombreuses destinations.

Les avantages et inconvénients

Voyons ensemble ses avantages et inconvénients.

Ses avantages : Une grande variété d’offres. Propose des tarifs pour tous les types de budgets. Profite de la qualité du réseau de télécommunication Bouygues, en France. Permet de choisir entre une carte d’appel uniquement ou une carte d’internet uniquement. Offre aux voyageurs une variété de formules.

Les points faibles : Apparemment, l’opérateur a deux points faibles à améliorer pour mieux satisfaire ses clients. Cela concerne : La mauvaise qualité du service client Il faut toujours penser à recharger régulièrement les offres.



Nos avis sur l’opérateur Lycamobile

Comme vous pouvez le constater, Lycamobile propose une large gamme de produits qui couvre la plupart des besoins des consommateurs. Mais parmi les principaux choix d’un opérateur, nous avons le service client et la qualité du réseau. Voyons comment ce MNVO se comporte sur ces deux points.

Si nous parlons de son réseau, notre avis sur Lycamobile est très positif. En effet, la marque exploite le réseau de Bouygues Télécom. Celui-ci se place deuxième au classement des meilleurs opérateurs. Elle n’a d’ailleurs aucun problème en ce qui concerne les appels ou l’utilisation d’internet. La couverture 4G est excellente et la navigation est toujours très fluide.

Le service client est souvent le souci des opérateurs mobiles. Ce MNVO a beaucoup de qualités, mais cet aspect est médiocre. Les attentes sont longues lors de nos tests d’appels. Dans certaines situations, les échanges en question ne sont forcément pas à la hauteur. Ce n’est pas beaucoup mieux si vous passez votre réclamation en ligne. Les réponses sont rarement satisfaisantes, en plus d’être tardive. Il y a vraiment beaucoup de points à améliorer.

Lycamobile est un très bon opérateur mobile virtuel qui couvre de nombreux pays. Cela est grâce à des accords avec plusieurs opérateurs majeurs des pays. Il propose une multitude de bonnes affaires pour que chacun puisse trouver ce qu’il recherche. Il n’y a aucun engagement et l’achat d’une carte SIM prépayée est hyper facile. Pour ceux qui sont toujours en déplacement, il offre une grande variété d’options.

Conclusion

Notre test procure des points positifs envers Lycamobile. Entre les tarifs bas qui s’appliquent et un pass s’adaptant à toutes les situations, nous ne pouvons que recommander Lycamobile. En France, il utilise le très bon réseau de Bouygues Télécom. Cet opérateur est sans aucun doute le MNVO, le plus complet. Cela est malgré la nécessité d’améliorer la qualité du service pour rester compétitif.