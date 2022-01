Rate this post

La période comprise entre novembre et janvier représente la haute saison des ventes sur le marché de la téléphonie. Apple et bien d’autres marques choisissent de sortir leurs nouvelles gammes de téléphones avant cette période. D’après les spéculations qui circulent, de nombreux smartphones sortiront officiellement dans le courant du mois de février. Voici une liste complète de ces nouveaux téléphones.

Les Galaxy S22 de Samsung

La firme Samsung a l’habitude de présenter les produits Galaxy S durant le mois de janvier. Mais, elle a commencé l’année par l’officialisation de la Fan Édition du Galaxy S21. Elle va certainement lancer les séries Galaxy S22 dans les prochains jours à venir. Il s’agit :

Samsung Galaxy S22, équipé d’un écran 6,06 pouces.

La gamme S22+, dotée d’une dalle de 6,55 pouces.

La version ultra du Galaxy S22 propose un écran de 6,81 pouces avec une définition de QHD+high-ecran.

Avec cette série, les Européens peuvent profiter de la nouvelle plateforme mobile Exynos 2200. Tandis que les Américains et les Chinois bénéficieront du Soc Snapdragon 8 Gen1. D’après Samsung, la gamme S22 sera officialisée le 9 février prochain. Son prix s’élèverait à 4 999 yuans, soit environ 700 €.

La gamme K50 de Redmi

La série Redmi K50 se compose de quatre modèles équipés de différents processeurs. Cela concerne le Redmi K50 avec une puce Snapdragon 870, la version Pro sous Dimensity 8000, le Pro+ avec la Dimensity 9000, et le Gaming Edition avec le processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1.

D’après les informations obtenues, la version gaming édition apparaitra sur le marché en premier dans le courant du mois de février. En plus du processeur Snapdragon 8 Gen1, le smartphone propose un écran de 6,67 pouces. Il s’avère le plus performant de la série. De ce fait, son prix dépasse les 3 000 yuans, soit environ 420 €. Tous les appareils appartenant à la série K50 de Redmi embarqueront un capteur d’empreinte digitale et d’une capacité de RAM allant jusqu’à 12 Go.

Realme GT Neo 3

Ce smartphone propose un écran FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. En ce qui concerne la photo, le téléphone est équipé d’un capteur principal de 64 MP et de deux capteurs de 2 MP. En tout, il est livré avec une triple caméra arrière. Le tout fonctionne avec un processeur Soc Dimensity 8000.

D’après les spéculations, le Realme GT NEO3 sera lancé officiellement dans le courant du mois prochain. En se référant à ces prédécesseurs, il parait que le GT NE03 serait le premier smartphone à fonctionner avec le Dimensity 8000. Ce nouveau téléphone de Realme sera commercialisé à moins de 2 000 yuans, soit 280 €.

Vivo NEX5 et Vivo PAD

La marque Vivo a récemment officialisé son smartphone NEX5. Ce dernier tourne sous la surcouche Snapdragon 8 Gen 1. Il possède un écran 2K E5 d’environ 7 pouces et d’une double batterie intégrée de 5000 mAh. Celle-ci prendra en charge une charge rapide de 80 W.

En outre, il y a sa gamme de tablettes VIVO Pad. Ce dernier intègre une batterie de 7860 mAh qui prend en charge une charge rapide de 44 W. D’après les rumeurs, la tablette utilisera le Soc Snapdragon 870. Ces deux produits Vivo seront lancés probablement en février 2022.

ZTE Z40 et Nubia RED Magic 7

ZTE a officiellement communiqué le 20 janvier dernier qu’il allait sortir deux flagships le même jour. Il s’agit de la série Nubia Red Magic 7 et du ZTE Z40. Ces deux téléphones profiteront du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1.

La première série est dotée d’un écran OLED de 6,8 pouces affichant une résolution de 2400 x1080 pixels. Il possède également une triple caméra à l’arrière de 64 MP et d’un capteur frontal de 8 MP pour les selfies. Le smartphone peut résister à une charge rapide de 165 W.

Le ZTE Z40 se focalise sur la puissance de l’image. Cette série se classe comme étant la première à avoir une optique personnalisée dans l’industrie de la téléphonie. En effet, elle propose un appareil photo principal de 35 mm et le Sony IMX787 personnalisé.

Lenovo Legion Y90 et l’iPhone SE 3

Le smartphone de jeu deviendra officiel le mois prochain. Il adopte un écran E4 OLED FHD+, symétrique non troué de 6,92 pouces. Il affiche un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le Lenovo Legion Y90 embarquera un objectif central à l’arrière et possède un ventilateur de refroidissement intégré. Il utilisera le Snapdragon 8 Gen 1, comme les autres téléphones gaming.

Des rapports officiels affirment que la fréquence d’images moyennes du « Honor of King » atteint 119,8 images par seconde.

Apple a présenté son dernier smartphone de milieu de gamme, l’iPhone SE 3. Les amateurs de la marque s’attendent à ce que le téléphone soit disponible en février. Mais il n’y a pas une source fiable qui prédit cela.

L’iPhone SE 3 est un smartphone à petit écran de 4,7 pouces avec un prix plutôt abordable. Un seul appareil photo se trouve au dos du téléphone. Il fonctionne avec une puce A15 Bionic de Apple. Il utilise la connectivité issue de la cinquième génération (5G).

Les grandes marques s’apprêtent à lancer une nouvelle vague de téléphones mobiles en cette année 2022. En effet, certains modèles ont beaucoup fuité. Selon cette liste, cinq smartphones avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 arriveront en février.