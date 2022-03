Rate this post

Les rumeurs sur la sortie prochaine de l’Axon 40 Pro avec 1 To de stockage circulent sur les médias. Les leakers parlent également du SoC Snapdragon 8 Gen 1 pour faire fonctionner cet appareil. Quels éléments justifieraient ces spéculations ?

Un nouvel appareil chez ZTE

En chine, TENAA rajoute un smartphone de ZTE dans sa liste. Différent du Nubia Z40 Pro, ce produit dispose des spécifications d’un téléphone haut de gamme. Cela titille la curiosité des leakers et les amène à se pencher pour l’Axon 40 Pro. Si le pari se confirme, le mobile intégrerait la troisième génération d’appareil avec la caméra selfie sous l’écran. Il fonctionnerait grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Nous connaissons ZTE pour sa prouesse pour placer la caméra sous l’écran. Le fabricant vient de lancer le Z40 Pro (NX701J) via sa sous-marque Nubia en février 2022. Peu de temps après, un téléphone avec des spécifications quasi identiques venait de recevoir la certification du TENAA. Néanmoins, il semble porter un autre numéro de modèle : A2023H.

Cette nouvelle inscription laisserait penser à une probable succession de l’Axon 30 Pro de 2021. Pourtant, l’image d’une nouvelle fuite officielle montrait une photo de la face avant. Cette dernière ressemble visiblement au rendu de l’Axon 30, donc pas de trace de la caméra frontale.

Les présumées caractéristiques de l’Axon 40 Pro

D’après les données de TENAA, la similarité entre l’Axon 40 Pro et le Nubia Z40 Pro semble totale. Cela comprend le gigantesque appareil photo et le rendu carré. Toujours pareil au Nubia, l’écran 6,67 pouces OLED FHD+ se rafraichirait à 144 Hz. Quant au capteur d’empreintes digitales, il pourrait se loger sous l’écran, comme le capteur selfie.

L’appareil tournerait avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, avec une cadence jusqu’à 3 GHz. La fiche technique de TENAA montre une quantité de RAM jusqu’à 16 Go et d’un énorme de stockage de 1 To. Compte tenu des antécédents de ZTE, nous pensons l’entreprise capable de réaliser cette possibilité. La puissance de la batterie atteindrait 4 900 mAh et accepterait une charge rapide de 66 W.

D’après l’aspect du dos du smartphone, ZTE pourrait utiliser le Sony IMX787 64 MP de 35 mm comme capteur principal. Cette dernière s’accompagnerait d’un grand angle de 50 MP et d’un téléobjectif périscopique de 8 MP. Pour finir, la face avant pourrait se doter d’un excellent capteur selfie de 44 MP.

Conclusion

Jusqu’ici, nous demeurons encore dans le flou quant au prix et la date de sortie du Axon 40 Pro. Afin de vous repérer, la version de base de Nubia coûte moins de 500 euros. Nous nous attendons à un tarif semblable pour la série Axon. La sortie s’effectuerait probablement au mois d’avril ou mai 2022.