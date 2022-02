Rate this post

Les spéculations à propos du Vivo NEX 5

La dernière sortie d’une série NEX de Vivo remonte à 2020. Cela fait actuellement deux ans que les amateurs de la marque attendent le successeur du Vivo NEX 3. Durant ce laps de temps, la firme développe sa nouvelle gamme de smartphones qui sortirait probablement dans la première moitié de cette année, selon les fuites.

Dernièrement, plusieurs spéculations circulent sur le prochain produit de Vivo. Il s’agirait peut-être de la gamme Vivo NEX 5. Certaines rumeurs révèlent que ce smartphone apparaitrait sur le marché au premier trimestre de l’année 2022. D’ailleurs, il fait partie des appareils les plus attendus pour ce mois de février.

En effet, un représentant de la marque a confirmé qu’un nouveau modèle serait proposé sur le marché chinois dans la première moitié de 2022. Il a affirmé que dorénavant, la firme essaiera de lancer un nouveau produit chaque année. Ce communiqué a eu lieu à la fin de l’année dernière. En dépit des rumeurs et fuites, le représentant reste discret sur l’identité du prochain smartphone, si cela concerne le Vivo NEX 4 ou NEX 5.

Un énorme écran AMOLED de 7 pouces

D’après les fuites, la gamme NEX 5 disposerait d’un énorme écran AMOLED avec une diagonale de 7 pouces. Cela peut afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dalle AMOLED bénéficiera de la technologie LTPO, avec un affichage incurvé et une profondeur de couleur atteignant 10 bits.

Sous le capot, le Soc Snapdragon 8 Gen 1 couplés à 8 Go et 12 Go de RAM, pousserait le smartphone. La RAM LPDDR5 et la Nand UFS 3.1 permettraient à ce modèle d’être plus rapide et plus efficace lors de l’utilisation. Le NEX 5 proposerait une capacité de 256 Go et 512 Go de stockage mémoire interne.

Des caractéristiques imposantes

Vivo NEX 5 disposerait d’une batterie de 5 000 mA h, compatible à une charge rapide de 80W et prend en charge la recharge sans fil. Dans sa boîte scellée se trouverait un chargeur Super Flash de 80 W.

D’une part, le Vivo NEX 5 bénéficierait d’une quadruple caméra au dos équipé d’une optique Zeiss, et d’un seul capteur photo pour les selfies. D’autre part, un lecteur d’empreinte digitale à ultrason équiperait le smartphone. En outre, il sera doté d’un module NFC, d’une certification IP68 protégeant la pénétration d’eau et d’un port infrarouge.

Conclusion

Après deux ans de pause, Vivo s’apprête à lancer un nouveau smartphone au premier semestre de cette année. Le vice-président de la firme confirmait les leaks sur cette date de lancement, à la fin de l’année dernière. Plusieurs rumeurs affirment qu’il s’agirait probablement du Vivo NEX 5.