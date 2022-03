Rate this post

En plein MWC, HMD Global annonce la 2nd édition de son smartphone économique Nokia C2 sur le marché européen. Aux côtés du duo C21 et C21+, cet appareil étoffe le catalogue des smartphones abordables de la marque.

Les designs du Nokia C2 2nd Edition

HMD Global nous offre une alternative encore plus attractive en parallèle des C21 et C21+, le Nokia C2 2nd Edition. En réalité, ce dernier remplace le Nokia C2 d’origine, par contre les caractéristiques se trouvent lésées par l’effort du prix. Le Nokia C2 2nd Edition se décline en 2 coloris : le bleu foncé et le gris chaud. Le fabricant tait encore les infos relatives à la disponibilité et les détails du prix.

L’amélioration la plus probante constatée se trouve dans le châssis. En effet, HMD Global dépasse la coque en plastique du C2 et le remplace par du métal. Cela permettrait au smartphone de mieux supporter les chocs au quotidien. La face avant du smartphone économique se trouve protégée par un écran de 5,7 pouces. La résolution de ce dernier atteint 480 x 960 pixels, avec un ratio d’aspect de 18:9.

Comme accessoire, Nokia dévoile un peu plus tôt ses Nokia headphones, disponibles en version filaire et sans fil. Le Nokia C2 ferait difficilement l’impasse sur le Nokia Go Earbuds 2+. En effet, ce dernier peut tenir jusqu’à 24 heures d’autonomie et obtient la norme d’étanchéité IPX4. La puissance de ses batteries atteint 300 mAh et peut se recharger à 100 % avec une prise USB-C.

Les fonctionnalités du smartphone

Le flou subsiste jusqu’ici, quant au processeur utilisé pour ce smartphone. Par contre, des bruits de couloirs révèlent un chipset Unisoc à quatre cœurs cadencés à 1,5 GHz. L’appareil se déclinerait en 2 modèles selon la puissance de la RAM et de la capacité de stockage. Ces 2 versions disposent de 32 Gb de capacité de stockage, la différence se trouve dans la RAM : 1 Gb ou 2 Gb. Tous les deux possèdent une fente pour une carte microSD, afin d’étendre la capacité de stockage.

Le dos du Nokia C2 2nd Edition s’accommode d’un mono-objectif de 8 MP. Quant à la face avant, elle dispose d’une caméra frontale de 5 MP. Le mobile se dote d’un support de reconnaissance faciale et d’un capteur d’empreintes digitales, afin de renforcer la sécurité.

Le smartphone tourne avec le système d’exploitation de Google : l’Android 11 Go. La prise en charge des mises à jour de sécurité durera 2 ans. La batterie d’une capacité de 2400 mAh supporte une charge maximale de 5 W.

Conclusion

Le Nokia C2 2nd Edition devrait redoubler d’efforts afin de convaincre les usagers de plus en plus demandeurs d’améliorations. Par contre, l’un des points forts de ce smartphone économique demeure sans doute le châssis en métal.