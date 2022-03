HMD Global affirme vouloir abandonner les flagships Nokia

Rate this post

HMD Global renonce à la production des flagships Nokia pour présenter des téléphones bas de gamme lors du MWC 2022. En effet, la firme change de stratégie pour rehausser le déclin des ventes précédentes. Son plan d’action tient-il la route ?

Une stratégie qui paye avec l’abandon des flagships

Après diverses expériences dans la fabrication de smartphone de toutes catégories, HMD Global se relève de ses dures épreuves de fin 2019, début 2020. Depuis, Adam Ferguson, le Chef de Produit Marketing du groupe, affirme vouloir renoncer à créer des appareils haut de gamme. En effet, l’entreprise se focalise désormais sur la construction des téléphones mobiles bon marché. Cela évite à la société de s’entremêler dans une course avec les autres firmes et lui permet de sortir des produits originaux.

Cette stratégie trouve son sens au vu des ventes à la fin de l’année 2021. Les résultats affichent 3,2 millions d’unités vendues, contre 2,8 millions seulement au quatrième trimestre 2019. Le succès se confirme aussi au niveau des états financiers, avec une augmentation de revenu de 41 % en un an. Adam montre sa fierté face à la montée des ventes et la rentabilité des produits depuis six trimestres consécutifs.

Malgré les critiques et en dépit des déceptions des fans des flagship Nokia, la nouvelle stratégie porte ses fruits. Diverses personnes croyaient même en l’abandon progressif de l’entreprise dans le secteur des smartphones. La réalité prouve cependant l’évolution positive de la firme avec ses nouveaux produits d’entrée de gamme.

Les projets de HMD Global en détail

Occupé à parfaire sa stratégie, HMD oublie les médias et se montre plus discret. Suite à son détachement du marché des téléphones mobiles haut de gamme, la firme espace désormais la production de nouveaux appareils. La fabrication des appareils du milieu de gamme ou supérieure devient rare. Aussi, la validité des mises à jour dure plus longtemps. La société concentre ses ressources sur la production de smartphones d’entrée de gamme et ceux du milieu.

HMD construit des produits solides, avec du matériel résistant. Il les conçoit avec une autonomie prévue durer plusieurs jours. Les prix de vente restent pourtant relativement abordables. La firme veut offrir des appareils de bonne qualité et fonctionnels à des tarifs accessibles à tous les consommateurs. En complément, la société projette de se positionner parmi les leaders des producteurs de téléphones prépayés sur le marché américain.

Conclusion

La stratégie actuelle de HMD Global semble porter les résultats escomptés. La société s’oriente vers de nouveaux marchés et supprime les smartphones haut de gamme à son catalogue. Les fans des fleurons de Nokia retrouveront-ils les produits de leurs rêves dans le futur ?