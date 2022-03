Rate this post

Lors de son « Peek Performance », Apple dévoilait un nouvel habillage en vert pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. La marque à la pomme utilisait déjà ce coloris dans ses smartphones. Par contre, cette teinte de l’iPhone 13 s’avère plus intense et plus profonde, comparée aux utilisations précédentes.

Une couleur verte inédite

Apple actualise son smartphone phare avec de nouveaux ajouts de couleurs. L’iPhone 13 vert reste reconnaissable avec sa finition brillante et ses 2 appareils photo. Par contre, l’iPhone 13 Pro arbore le vert alpin avec une finition mate et embarque uniquement 2 objectifs photo. Sous le verre en céramique, le coloris de la version Pro garde assez de profondeur pour accaparer la lumière. De ce fait, cette teinte paraît encore plus sombre, au point même d’occulter l’image de la pomme à l’arrière.

Le contraste entre le cadre en acier inoxydable poli et le coloris vert alpin du 13 Pro accentue le design. Pour le modèle standard, le vert s’avère encore plus édifiant. En effet, le rendu visuel de la couleur verte brillante s’apparente avec de la peinture fraîche, tout simplement saisissante. La bande de métal brossée donne aussi une image de consistance, comme peinte avec minutie. Cependant, le reflet sur la bosse du bloc photo nous indique la même base de couleur utilisée sur les 2 smartphones.

Les variantes de l’iPhone 13 et 13 Pro

En dehors de son nouveau coloris, l’iPhone 13 propose déjà du vert, bleu, rose, minuit, Starlight et Red. Quant à l’iPhone 13 Pro, il s’avère disponible en argent, or, graphite, bleu Sierra et évidemment du vert alpin. Les caractéristiques et spécifications restent inchangées par rapport aux anciens iPhone 13. Ainsi, les iPhone 13 verts garderont les mêmes compatibilités 5G, les mêmes processeurs A15 Bionic, les mêmes écrans Super Retina XDR. Les capacités de mode Cinematic aussi demeurent semblables.

À propos des prix des nouveaux smartphones d’Apple, ils restent identiques. Le tarif de l’iPhone 13 commence à 927 euros avec 128 Go de mémoire. Pour l’iPhone 13 Pro, vous aurez à prévoir 1129 euros pour également 128 Go de capacité de stockage. Les précommandes de l’iPhone 13 avec ces nouvelles couleurs débutaient le 11 mars dernier. Par contre, les produits se trouveront disponibles à la vente uniquement à partir du vendredi 18 mars.

Conclusion

Malgré une grande déception sur les ventes d’iPhone 12 Mini, Apple veut retenter le coup avec un iPhone 13 Mini. Ce dernier garde exactement les caractéristiques de la version standard. De plus, le mini-smartphone restera compatible avec les réseaux 5G et profitera également d’iOS 15.