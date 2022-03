Rate this post

Les smartphones Oppo Find X5, Find X5 Lite et Find X5 Pro apparaissent déjà en précommande en ligne. Ils sortiront en France le 24 mars prochain. Toutefois, passer votre commande à l’avance peut vous apporter des avantages. Quelles enseignes proposent déjà ces produits ?

Les meilleurs tarifs pour l’Oppo Find X5

Chez Fnac, Rue Du Commerce, Cdiscount, Darty et Boulanger, le Oppo Find X5 s’achète au prix de départ de 999 euros. Avec une précommande, vous recevez en bonus, des accessoires complémentaires. La liste comprend une paire d’écouteurs OPPO Enco X, une OPPO Watch Free et une coque Kevlar.

Ces mêmes enseignes mettent aussi à votre disposition le Find X5 Pro. Il représente le fleuron de cette gamme, et de tous les modèles 2022 d’Oppo. Son prix s’avère de 1299 euros. En précommande, vous bénéficiez des mêmes accessoires qu’avec Find X5, et un chargeur à induction AirVOOC vient compléter votre bonus.

Fnac, Cdiscount, Darty et Boulanger, proposent également le Oppo Find X5 Lite, le modèle le moins cher de la gamme. Le tarif en précommande s’élève à 499 €. Chez Rakuten, le tarif monte à 594,99 euros. Comme ce smartphone affiche un tarif relativement bas, les bonus s’avèrent absents.

Les spécificités de chaque modèle

Côté design, l’écran du X5 Lite mesure 6,43 pouces contre 6,5 pouces pour le Find X5. La dalle du Find X5 Pro quant à lui s’étend sur 6,7 pouces. Une coque en céramique couvre le dos du Oppo Find X. Le Find X5, lui, se pare d’une face arrière en verre.

Pour fonctionner, le X5 Lite dispose d’un SoC MediaTek Dimensity 900 5G de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sa batterie de 4500 mAh atteint une charge 65 W. Le Oppo X5 embarque un chipset Qualcomm Snapdragon 888 de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une batterie de 4800 mAh l’alimente, avec une charge maximale de 85 W. Enfin, le Find X5 Pro utilise le Snapdragon 8 Gen 1 de 12 Go de RAM. Il dispose de 256 Go de stockage. Sa batterie permet 5000 mAh pour 85 W de charge.

Le Find X5 imite le Find X5 Pro avec un capteur principal et un ultra grand-angle de 50 MP. La lentille freeform anti-distorsion se trouve cependant uniquement chez Find X5 Pro. Leur téléobjectif respectif offre 13Mp. Toutefois, seul le Find X5 Pro dispose d’une lentille en verre et une stabilisation optique 5-axes. Cette version Find possède en exclusivité un capteur frontal Sony IX709.

Conclusion

Oppo ouvre la gamme Find à tous les budgets avec la diversification des prix des Oppo Find X5, Pro et Lite. La précommande reste disponible pour quelques jours encore sur différents sites. À partir du 24 mars 2022, vous pourrez désormais acheter votre smartphone Oppo Find.